澳洲追逐「獵人谷之夢」 揭開綿羊油大王2代兄弟的莊園新視界
「有夢最美」不再是遙不可及的口號，而是澳洲台商、現年40歲的納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）家族胼手胝足，用盡超過25年時光，逐步完成的「獵人谷之夢」，難怪在踏上澳洲這片莊園土地後．常有流連忘返之感，彷彿忘了時間的鐘。
10年前的盛夏午後，吳鎧圳與家人來到澳洲獵人谷的一處看似廢棄的酒莊，媽媽陳素珍因為試酒後的「夢境緣起」，讓吳家人從澳洲綿羊油大王、保健食品，再跨足葡萄酒莊園、橄欖園等；一步步編織起他們的「獵人谷之夢」，事業也從澳洲回到台灣，版圖日益茁壯。
位於雪梨北邊約120公里的獵人谷（Hunter Valley），是澳洲雪梨人最喜歡的度假勝地。夠麻吉策略長吳鎧圳站在酒莊的野餐桌前，謙虛地說：「在這之前我們其實也去了很多地方試酒，但不知為何我媽一到這裡就突然在此睡著，醒來後她開心述說著『夢境奇緣』，從那個不起眼的品酒櫃台開始，一路延伸旁邊看似廢棄的釀酒廠與小水池；畫面歷歷在目。於是我們馬上決定買下這酒莊，一開始是為了取得葡萄籽原料，後來慢慢發展出葡萄酒事業當，而且當初的設備也不像現在規模，如今我們的酒莊每年大概可以生產約10幾萬瓶紅白葡萄酒，但這產量以業界來看其實不算多。」
搭著遊園車一路繞行，從山坡上俯瞰整片逾300公頃的土地，除了葡萄老藤，這一大片土地還種植了包括麥蘆卡茶樹、甜橙、葡萄柚及薰衣草等植物。驚喜的是，我們意外撞見了遠方的一群野生袋鼠慵懶的趴臥地上休憩，剎那間，我們才終於有了「來到澳洲」的真切感受。
隨手摘起一顆甜橙，用力咬了一口後，自然的酸意直竄牙齦，吳鎧圳透露這片土地大部分的成品幾乎全被拿來當作保健食品原料，或是產地直送往旗下各餐廳，堪稱一條龍的服務，也讓饕客們可以隨時享受到最新鮮的食材入口。
莊園從昔日簡陋到眼前所及的規模，是吳家兄弟以2年時間，並投入上千萬元引進新機器設備整頓完成，還找來專業經理人Kees量身打造屬於「獵人谷之夢」的葡萄美酒，實際來到這座釀酒秘密基地，Kees說：「因為喜歡比較乾淨的味道，所以會把在橡木桶陳放一段時間的酒液取出，再放進不鏽鋼桶保存，直到味道對的時候再進行勾兌，如此才能做出屬於『獵人谷之夢』葡萄酒獨有的風味。」
遠眺葡萄酒莊園對面一望無際的土地，成群的安格斯黑牛正悠閒的吃著牧草，不習慣面對媒體的弟弟吳鎬任指著前方，雄心壯志地說：「未來，我們還將在這裡打造一座頂級的度假村，除了休憩、品酒、還能舉辦浪漫的婚宴；我們也希望為獵人谷帶來更多的人潮與錢潮。」據悉，這筆投資總額至少數億台幣的未來大計，也是吳家人在新冠疫情趨緩後加速擴張的「獵人谷之夢」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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