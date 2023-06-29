保養兼潤色！香奈兒首推保養型煥顏乳、活能精萃大容量

香奈兒推出1號紅色山茶花活能系列後，各種品項接連熱賣，為所有女性創造出無與倫比的保養與潤色體驗，7月正式推出1號紅色山茶花活能精萃大容量100ml版本，讓肌膚找回青春活力的時間，可長達6個月使用；並推出首款保養型潤色煥顏乳「1號紅色山茶花活能煥顏乳」，含有紅色山茶花活能萃取及精萃油，可均勻膚色，完美修飾瑕疵。

全新推出的1號紅色山茶花活能煥顏乳，共有暖粉、珊瑚、琥珀，適合各種膚色使用，整體質地輕盈，除了紅色山茶花活能萃取及精萃油外，還加入草本蠟質及玻尿酸，能為肌膚帶來全天候保濕，可以單擦，或使用粉底液前，或混合使用，讓肌膚整體光澤透亮。

一上市就熱銷的香奈兒1號紅色山茶花活能精萃，也首度推出100ml大容量版本，可以預防與修護肌膚五大老化現象，連續使用6個月，可以感受到肌膚的澎潤度與光澤度提升，維持肌膚健康狀況。

香奈兒1號紅色山茶花活能精萃中，含有95%天然來源成分，其中76%為山茶花萃取成分，不分季節都能使用，一抹就能被瞬間吸收，讓肌膚找回活力，100ml大容量有著滴管設計，避免浪費。