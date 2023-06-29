福容桃園店16歲好康多 7/8生、生日有1、6住宿超優惠

福容大飯店桃園店歡慶16周年，7月1日至31日推出多項周年慶住房驚喜和餐飲優惠，只要西元生日同時有1和6，或姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價入住，和福容桃園7月8日同月同日出生的壽星7月入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚。

另外，福容桃園店「福粵樓」餐廳用餐滿1600元即有機會抽中價值超過6500元的豪華客房住宿券1晚，新加入享福卡的會員，每桌再贈1分港式點心「烏金流沙包」，7月來福容桃園店一起過生日，有吃有住相當划算。

福容桃園店2007年7月8日開幕，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區、桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點， 去年新開幕的圖書館總館也緊鄰飯店，有「全台最美圖書館」的稱號。桃園店「福粵樓」餐廳以櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名，也提供道地美味港式點心，累積了許多常消費的顧客。