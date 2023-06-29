蘇富比誌慶亞洲50周年 本周日於新加坡拍賣現當代藝術

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）今年歡慶進駐亞洲五十周年，一系列慶祝活動之一是再度回歸新加坡。蘇富比將自即日起於地標濱海灣金沙中心舉辦為期一周的一系列展覽與拍賣活動。將由自即日起至7月1日止為期四日的現當代藝術拍賣預展和座談研討揭開序幕，並將於7月2日舉辦現場拍賣，共有區域及國際藝術家逾60幅佳作上拍。期間蘇富比將呈獻南韓藝術家諸如蘭（Je Yeoran）的新加坡首展，一系列翡翠珠寶展，以及代表喬丹生涯成就之歷史和文化影響力的「The Dynasty Collection」喬丹六屆總冠軍Air Jordan戰靴，也將在全球巡展紐約、杜拜和香港後，於此期間來到新加坡展出。

蘇富比早在1996年就於新加坡舉辦首場東南亞畫作拍賣會，及後每年舉行兩場拍賣，直至2007年為止。在暌違15年後，蘇富比於2022年8月再次回到這個城市國家舉辦現場拍賣，總成交額以2,450萬新加坡元超越拍前預期、創下紀錄。

本次將於7月2日舉槌的跨門類現當代藝術拍賣，聚焦20及21世紀藝術家，總估價達1,800萬新加坡元，將由著名新加坡繪畫大師張荔英運筆色彩和諧而情緒飽滿的珍罕油畫《荔枝與桃子》，和克里絲汀艾珠（Christine Ay Tjoe）創作於藝術生涯重要時期的震撼巨構《紅隊》領銜。同時也將呈獻一系列國際知名大師傑作， 包括旅法中國藝術家朱德群和吳冠中的兩幅作品，黃宇興的大尺幅繪畫《寶藏》與國際藝壇最炙手可熱的新星之一 珍妮弗吉迪（Jennifer Guidi）《彩繪宇宙曼陀羅》系列 《我們平衡的心》抽象風景畫相當被看好創下佳績。