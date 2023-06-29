點亮夏日穿搭就靠這一手！流行腕表wicca要妳華麗變身公主

面對Cama、路易莎等本土連鎖咖啡店競爭，星巴克仍穩居台灣連鎖咖啡店第一品牌。台灣星巴克以每年增加約一成門市的速度持續擴張，到2022年底已累積全台550家門市。星巴克除了不時推出期間限定產品，平日也提供很多飲品選項，加上可以客製化，以及不時推出買一送一的促銷活動，吸引不少民眾上門光顧。而其中最為人熟知的就是那提（拿鐵）以及星冰樂。

2023-06-29 10:02