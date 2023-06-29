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點亮夏日穿搭就靠這一手！流行腕表wicca要妳華麗變身公主

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行品牌wicca也察覺到了女孩們夏季穿搭困擾，於是推出公主系列精緻表款，就是要讓人輕鬆華麗變身。圖／CITIZEN提供
流行品牌wicca也察覺到了女孩們夏季穿搭困擾，於是推出公主系列精緻表款，就是要讓人輕鬆華麗變身。圖／CITIZEN提供

盛夏到來，在外出穿搭時卻容易讓人苦惱，因為氣溫持續偏高，難以再透過多層次方式來展現個人風格，於是配件的挑選，就成為點亮造型的最佳幫手。日本鐘表CITIZEN旗下的流行品牌wicca也察覺到了女孩們的困擾，於是推出公主系列精緻表款，就是要讓人輕鬆華麗變身。

「清涼感」、「簡約但不失重點」成為夏日穿搭流行關鍵字，在衣著上可以選擇吸濕排汗效果佳的面料，但如何在簡約中又具備造型亮點呢？wicca也幫女孩們都想到了，這一季推出的公主系列台灣限定款表款，有著既為腕間珠寶也是時計的雙重功能，因此即使是T恤搭配牛仔褲的風格，戴上後也能瞬間提升質感。wicca以女性消費者最愛的彩繪美甲為概念，打造KP2-621-93表款，搭配冰晶造型的切割折角時標、並於蜜桃粉色的表盤上，刻上12道放射狀線條；閃亮的時標以及帶有羅馬數字的表圈，還會折射出不同的耀眼光芒，使人馬上就能視覺聚焦，上手後會猶如變身公主，受到眾人注目。

另外一款則是結合絲巾點綴風格的意念，設計出KP2-566-11腕表，而且在表盤上就可看到印製的「絲巾」圖案，藉以呼應主題。不僅如此，這款腕表最大亮點就是在5點鐘方向裝飾了1顆水晶吊墜，能隨配戴者撩撥頭髮或是啜飲咖啡時，以搖曳的光澤吸引人們目光。兩款wicca腕表皆使用百搭的粉紅金手鍊式表帶，配戴時手感輕巧簡約，搭配清爽舒適穿搭質感，就能舉手投足間散發迷人魅力。

wicca KP2-621-93腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供
wicca KP2-621-93腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供

wicca KP2-621-95腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供
wicca KP2-621-95腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供

wicca KP2-566-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供
wicca KP2-566-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供

wicca KP2-566-95腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供
wicca KP2-566-95腕表，粉紅金鍍精鋼表殼與表鍊，台灣限定款，8,900元。圖／CITIZEN提供

腕表 羅馬 日本

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