推廣電影藝術不遺餘力！香奈兒與比亞里茲國際影展合作

香奈兒（CHANEL）宣布成為第一屆比亞里茲（Biarritz）國際影展《Nouvelles Vagues》（法文意為新浪潮）合作夥伴，影展將於當地時間6月28日起至7月2日舉行，香奈兒並當地著名地標Hôtel du Palais酒店於影展開幕當晚主辦晚宴。這是近年來香奈兒繼協助修復法國新浪潮經典電影，並與英國電影協會（British Film Institute, BFI）合作創立頒發「英國電影協會與香奈兒品牌電影人獎：讚頌大膽無畏創意｣（BFI & CHANEL Filmmaker Awards：Celebrating Creative Audacity）之後，再度以實際行動支持電影藝術。

比亞里茲影展由創辦人暨主席Jérôme Pulis、負責人Sandrine Brauer和節目策劃總監Lili Hinstin組成策展團隊團隊，以訴說年輕世代的故事為宗旨，並藉由獨特媒介探索新生代的願景，包括以青年為故事主角和在社會中探索自我定位的作品。本屆共有8部作品入圍主競賽單元；20作品部入圍觀摩，由兩組評審團評選得獎演員及導演：一組為35歲以下跨領域藝術家，由導演Saeed Roustae擔任主席，成員包括香奈兒品牌大使暨演員琳娜庫德里（Lyna Khoudri）、演員Dali Benssalah、香奈兒品牌好友暨演員卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone）、演員Noah Centineo、導演Francesca Scorsese和舞者Léo Walk；另一組評審團則由來自全球各大頂尖電影院校的學生所組成。

得獎者獎座由法國École Boulle巴黎布勒高等藝術學院學生設計，並由1985年首間加入香奈兒旗下Métiers d'art高級手工坊的Desrues服飾珠寶配件工坊精心打造。影展為期的五天將舉行室內與露天試映會、音樂會和相關主題展覽。

香奈兒對於電影藝術的支持源自於品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的熱情。1895年，她見證了電影藝術的誕生與隨之引發的影像藝術革命，後來更親自參與了電影的製作，為電影設計服裝。同時，對嘉柏麗香奈兒而言，法國西南部的比亞里茲也是一個別具意義的城市：位於大西洋岸的度假勝地比亞里茲，是香奈兒女士最早成立工坊、開設店舖的地點之一。在1920年，她在這座貴族雲集的城市中，邂逅了許多來自俄國的藝術家與俄國大公Dimitri Pavlovitch，這也深深影響了她後來的創作。