天熱消暑一下！2023星巴克十大必喝飲品一次看

炎炎夏日該喝什麼？

面對Cama、路易莎等本土連鎖咖啡店競爭，星巴克仍穩居台灣連鎖咖啡店第一品牌。台灣星巴克以每年增加約一成門市的速度持續擴張，到2022年底已累積全台550家門市。星巴克除了不時推出期間限定產品，平日也提供很多飲品選項，加上可以客製化，以及不時推出買一送一的促銷活動，吸引不少民眾上門光顧。而其中最為人熟知的就是那提（拿鐵）以及星冰樂。

image source：星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)





根據星巴克官網公布的飲品，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的飲品，你有猜到第一名是「它」嗎？

No.10 鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡系列

「星巴克鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡」的冷萃咖啡具有巧克力與柑橘的風味，搭配焦糖鹹甜香氣。該飲品以經典飲品焦糖瑪奇朵概念延伸，上層佐以綿滑香柔的鹹焦糖冰奶泡，覆蓋在冷萃咖啡，為冷萃咖啡愛好者帶來味覺上新體驗。至於「星巴克鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡」採用特殊的加工方式，將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，進而創造出綿密的泡沫，使氮氣冷萃咖啡口感如奶油般滑順，更自然甘甜。

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No.9 雲朵冰搖濃縮咖啡

「星巴克雲朵冰搖濃縮咖啡」以濃縮咖啡為基底，加入由低脂牛奶製作而成綿滑的雲朵（冰奶泡），倒入杯中後再手工搖製，做出濃郁香醇的冰搖濃縮咖啡。由於近一年星巴克買一送一活動皆不包含雲朵冰搖濃縮咖啡，因此相關活動都會特別標示不會出現該飲品。有網友表示，「過了十分鐘才喝，只剩三分之二杯，還以爲被偷喝」、「喝太慢奶泡都沒了」、「量真的少到哭，寧願喝拿鐵」。另外有人回應，「雲朵就是奶泡會隨時間消散很正常」。

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No.8 咖啡星冰樂

「咖啡星冰樂」是星巴克經典的星冰樂，為了讓咖啡愛好者在夏天也能盡情享用咖啡而發明。該飲品具有綿密口感及獨特咖啡香氣。2023年4月星巴克推出新品「濃巧克力風味咖啡星冰樂」，以咖啡星冰樂為基本原料，不僅添加巧克力醬、摩卡醬，還撒上巧克力碎粒，帶給民眾可可和咖啡雙重口味。

2022年10月為了迎接萬聖節，星巴克推出期間限定飲品，首度開賣「南瓜派風味咖啡星冰樂」。這款飲品以秋季經典糕點南瓜派作為設計發想，將咖啡、南瓜醬與冰塊、牛奶混合，有網友表示香氣十足。

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No.7 焦糖瑪奇朵

Macchiato（瑪奇朵）在義大利文是「做記號」的意思，而焦糖瑪奇朵就是用焦糖醬在飲料上面做記號。「星巴克焦糖瑪奇朵」融合新鮮蒸奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味。

2023年6月星巴克祭出「買一送一」優惠，喊出「夏天一定要喝過的飲料推薦、指定品項好友分享」，指定品項包括焦糖瑪奇朵、兩款星冰樂——脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂以及冷萃咖啡等10項夏日熱門飲品，活動引發大批網友熱議。

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No.6 巧克力可可碎片星冰樂

「巧克力可可碎片星冰樂」是星巴克熱銷飲品，以摩卡醬、乳品及可可碎片調製，加上鮮奶油及摩卡醬，濃厚的巧克力風味及多重口感，深受民眾喜愛。除了常設商品巧克力可可碎片星冰樂以外，星巴克還推出多項期間限定巧克力星冰樂，例如2022年8月台灣曾出現過哈密瓜白巧克力星冰樂，以及2023年1月日本星巴克為了迎接情人節到來，推出翻糖巧克力星冰樂，引起台灣網友討論，不少人都表示「想飛去日本喝」。

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No.5 美式咖啡

「星巴克美式咖啡」以歐洲方式調製，帶來濃郁豐富的咖啡滋味。2022年6月國際食品品牌雀巢攜手星巴克推出「Starbucks®at Home星巴克®夏季冰咖啡系列」，主打在家自己動手做星巴克咖啡。由星巴克販賣特選冰美式咖啡膠囊和濾掛咖啡，以星巴克經典美式配方設計，選用100%阿拉比卡咖啡豆。星巴克咖啡與雀巢推出咖啡機聯手行銷，造成不少討論話題。

此外，2022年8月廚師、主持人詹姆士於官方YouTube頻道評價市售各式美式咖啡，引起觀眾留言討論星巴克美式咖啡。

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No.4 摩卡

摩卡原本是指一種具有巧克力香氣的咖啡豆，但我們現在通稱的飲品「摩卡」，則是在濃縮咖啡中加入熱巧克力、糖漿、可可粉等，以此呈現出摩卡咖啡豆的巧克力風味。而「星巴克摩卡」由濃縮咖啡、摩卡醬及新鮮蒸奶調製，覆上鮮奶油，帶來香濃的巧克力及咖啡風味。

2022年11月為了迎接新年，國際食品品牌雀巢攜手台灣星巴克推出「星巴克白巧克力風味摩卡」，而同一時期的日本星巴克以美國「紅絲絨蛋糕」為主題，推出「草莓紅絲絨布朗尼摩卡」，引起不少網友討論。

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No.3 濃縮咖啡

濃縮咖啡是通過高熱、高壓水強行通過研磨的咖啡粉製作而成，通常比其他方法製作出來的咖啡口感更加濃厚。根據星巴克官網介紹，「星巴克濃縮咖啡」濃郁豐厚的口感是星巴克咖啡的靈魂，它具有醇厚的口感、綿長香氣及焦糖般的甜味。此產品提供客製化服務，可加價更換特選豆，體驗咖啡不同層次風味。

而星巴克濃縮咖啡也是卡布奇諾、雲朵冰搖濃縮咖啡等飲品的原料之一，加上它時常名列促銷活動買一送一的名單，因此在網上擁有不少討論聲量。

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No.2 芝麻杏仁豆腐星冰樂

「星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂」2020年首次上市，即以復古風味受到民眾熱烈討論。該飲品以台灣在地風味甜點概念出發，將芝麻與杏仁豆腐結合，芝麻醬香醇的風味加上杏仁豆腐綿密柔和的口感，結合最適合夏天的星冰樂，創新組合連續4年夏季回歸。

2023年5月芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸引發爆買潮，超厚鮮奶油與質感大理石色系配色，成為了許多上班族的心靈慰藉。有網友表示，「看起來好好喝」；還有人指出，「喝起來有點像芝麻牛奶。」

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No.1 醇濃抹茶那堤

「星巴克醇濃抹茶那堤」以日本無糖純抹茶，加入鮮奶與原味糖漿製成。甜度可以客製化，甚至是完全不加糖，讓民眾能品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味。2023年2月有網友表示，前往星巴克點餐卻被店員警告超夯飲品「抹茶那堤」已全面下架停賣。原先明星飲品抹茶那堤的抹茶粉本身含糖，醇濃款則是使用日本純抹茶研磨成無糖醇濃抹茶粉，所以點醇濃抹茶那堤再調整甜度，還是可以喝到「抹茶那堤」。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月25日至2023年06月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『星巴克十大熱門飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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