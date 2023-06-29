快訊

解密國軍獎勳章 國光勳章超稀有、殉職飛官為何都追贈忠勇勳章？

輝達警告：若美國禁止AI出口中國大陸 將永久喪失龐大商機

去年空降花蓮挨批「選輸就落跑」…賴清德子弟兵Kolas今捲不倫戀 恐衝擊全國選情

天熱消暑一下！2023星巴克十大必喝飲品一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

炎炎夏日該喝什麼？

面對Cama、路易莎等本土連鎖咖啡店競爭，星巴克仍穩居台灣連鎖咖啡店第一品牌。台灣星巴克以每年增加約一成門市的速度持續擴張，到2022年底已累積全台550家門市。星巴克除了不時推出期間限定產品，平日也提供很多飲品選項，加上可以客製化，以及不時推出買一送一的促銷活動，吸引不少民眾上門光顧。而其中最為人熟知的就是那提（拿鐵）以及星冰樂。

image source：星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)


根據星巴克官網公布的飲品，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的飲品，你有猜到第一名是「它」嗎？

No.10 鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡系列

「星巴克鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡」的冷萃咖啡具有巧克力與柑橘的風味，搭配焦糖鹹甜香氣。該飲品以經典飲品焦糖瑪奇朵概念延伸，上層佐以綿滑香柔的鹹焦糖冰奶泡，覆蓋在冷萃咖啡，為冷萃咖啡愛好者帶來味覺上新體驗。至於「星巴克鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡」採用特殊的加工方式，將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，進而創造出綿密的泡沫，使氮氣冷萃咖啡口感如奶油般滑順，更自然甘甜。

延伸閱讀：星巴克、PAUL買一送一！8連鎖品牌「國際咖啡日」優惠懶人包

image source:星巴克官網

No.9 雲朵冰搖濃縮咖啡

「星巴克雲朵冰搖濃縮咖啡」以濃縮咖啡為基底，加入由低脂牛奶製作而成綿滑的雲朵（冰奶泡），倒入杯中後再手工搖製，做出濃郁香醇的冰搖濃縮咖啡。由於近一年星巴克買一送一活動皆不包含雲朵冰搖濃縮咖啡，因此相關活動都會特別標示不會出現該飲品。有網友表示，「過了十分鐘才喝，只剩三分之二杯，還以爲被偷喝」、「喝太慢奶泡都沒了」、「量真的少到哭，寧願喝拿鐵」。另外有人回應，「雲朵就是奶泡會隨時間消散很正常」。

延伸閱讀：星巴克開工優惠限時一天「買一送一」！各大超商咖啡優惠懶人包快收藏

image source:星巴克官網

No.8 咖啡星冰樂

「咖啡星冰樂」是星巴克經典的星冰樂，為了讓咖啡愛好者在夏天也能盡情享用咖啡而發明。該飲品具有綿密口感及獨特咖啡香氣。2023年4月星巴克推出新品「濃巧克力風味咖啡星冰樂」，以咖啡星冰樂為基本原料，不僅添加巧克力醬、摩卡醬，還撒上巧克力碎粒，帶給民眾可可和咖啡雙重口味。

2022年10月為了迎接萬聖節，星巴克推出期間限定飲品，首度開賣「南瓜派風味咖啡星冰樂」。這款飲品以秋季經典糕點南瓜派作為設計發想，將咖啡、南瓜醬與冰塊、牛奶混合，有網友表示香氣十足。

延伸閱讀：週年慶火熱開打！5大品牌膠囊咖啡機 第一名無懸念

image source:星巴克官網

No.7 焦糖瑪奇朵

Macchiato（瑪奇朵）在義大利文是「做記號」的意思，而焦糖瑪奇朵就是用焦糖醬在飲料上面做記號。「星巴克焦糖瑪奇朵」融合新鮮蒸奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味。

2023年6月星巴克祭出「買一送一」優惠，喊出「夏天一定要喝過的飲料推薦、指定品項好友分享」，指定品項包括焦糖瑪奇朵、兩款星冰樂——脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂以及冷萃咖啡等10項夏日熱門飲品，活動引發大批網友熱議。

延伸閱讀：星巴克「6大免費服務」曝光！熟客加碼隱藏用途　網驚：長知識了

image source:星巴克官網

No.6 巧克力可可碎片星冰樂

「巧克力可可碎片星冰樂」是星巴克熱銷飲品，以摩卡醬、乳品及可可碎片調製，加上鮮奶油及摩卡醬，濃厚的巧克力風味及多重口感，深受民眾喜愛。除了常設商品巧克力可可碎片星冰樂以外，星巴克還推出多項期間限定巧克力星冰樂，例如2022年8月台灣曾出現過哈密瓜白巧克力星冰樂，以及2023年1月日本星巴克為了迎接情人節到來，推出翻糖巧克力星冰樂，引起台灣網友討論，不少人都表示「想飛去日本喝」。

延伸閱讀：哪種咖啡最受歡迎？台灣熱門連鎖咖啡排行揭曉　路易莎搶下第三名

image source:星巴克官網

No.5 美式咖啡

「星巴克美式咖啡」以歐洲方式調製，帶來濃郁豐富的咖啡滋味。2022年6月國際食品品牌雀巢攜手星巴克推出「Starbucks®at Home星巴克®夏季冰咖啡系列」，主打在家自己動手做星巴克咖啡。由星巴克販賣特選冰美式咖啡膠囊和濾掛咖啡，以星巴克經典美式配方設計，選用100%阿拉比卡咖啡豆。星巴克咖啡與雀巢推出咖啡機聯手行銷，造成不少討論話題。

此外，2022年8月廚師、主持人詹姆士於官方YouTube頻道評價市售各式美式咖啡，引起觀眾留言討論星巴克美式咖啡。

延伸閱讀：連鎖咖啡冠軍排行榜來了！每天喝一杯趕走厭世人生

image source:星巴克官網

No.4 摩卡

摩卡原本是指一種具有巧克力香氣的咖啡豆，但我們現在通稱的飲品「摩卡」，則是在濃縮咖啡中加入熱巧克力、糖漿、可可粉等，以此呈現出摩卡咖啡豆的巧克力風味。而「星巴克摩卡」由濃縮咖啡、摩卡醬及新鮮蒸奶調製，覆上鮮奶油，帶來香濃的巧克力及咖啡風味。

2022年11月為了迎接新年，國際食品品牌雀巢攜手台灣星巴克推出「星巴克白巧克力風味摩卡」，而同一時期的日本星巴克以美國「紅絲絨蛋糕」為主題，推出「草莓紅絲絨布朗尼摩卡」，引起不少網友討論。

延伸閱讀：就愛這一味！20大不正經系咖啡 最頂MIX是它

image source:星巴克官網

No.3 濃縮咖啡

濃縮咖啡是通過高熱、高壓水強行通過研磨的咖啡粉製作而成，通常比其他方法製作出來的咖啡口感更加濃厚。根據星巴克官網介紹，「星巴克濃縮咖啡」濃郁豐厚的口感是星巴克咖啡的靈魂，它具有醇厚的口感、綿長香氣及焦糖般的甜味。此產品提供客製化服務，可加價更換特選豆，體驗咖啡不同層次風味。

而星巴克濃縮咖啡也是卡布奇諾、雲朵冰搖濃縮咖啡等飲品的原料之一，加上它時常名列促銷活動買一送一的名單，因此在網上擁有不少討論聲量。

延伸閱讀：咖啡控必收！星巴克8種省錢撇步　省下來多喝30杯

image source:星巴克官網

No.2 芝麻杏仁豆腐星冰樂

「星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂」2020年首次上市，即以復古風味受到民眾熱烈討論。該飲品以台灣在地風味甜點概念出發，將芝麻與杏仁豆腐結合，芝麻醬香醇的風味加上杏仁豆腐綿密柔和的口感，結合最適合夏天的星冰樂，創新組合連續4年夏季回歸。

2023年5月芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸引發爆買潮，超厚鮮奶油與質感大理石色系配色，成為了許多上班族的心靈慰藉。有網友表示，「看起來好好喝」；還有人指出，「喝起來有點像芝麻牛奶。」

延伸閱讀：星巴克粉必收！新品「芒果火龍果星沁爽」夏日粉紅清新感噴發　超值「買一送一」怎麼領

image source:星巴克官網

No.1 醇濃抹茶那堤

「星巴克醇濃抹茶那堤」以日本無糖純抹茶，加入鮮奶與原味糖漿製成。甜度可以客製化，甚至是完全不加糖，讓民眾能品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味。2023年2月有網友表示，前往星巴克點餐卻被店員警告超夯飲品「抹茶那堤」已全面下架停賣。原先明星飲品抹茶那堤的抹茶粉本身含糖，醇濃款則是使用日本純抹茶研磨成無糖醇濃抹茶粉，所以點醇濃抹茶那堤再調整甜度，還是可以喝到「抹茶那堤」。

延伸閱讀：星巴克開工優惠限時一天「買一送一」！各大超商咖啡優惠懶人包快收藏

image source:星巴克官網

星巴克,Starbucks,星冰樂,冷萃,咖啡,抹茶那提,巧克力,可可,碎片,KEYPO,大數據關鍵引擎,輿情系統,輿情分析,輿情分析系統

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月25日至2023年06月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『星巴克十大熱門飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

咖啡 星巴克 巧克力

延伸閱讀

朋友咖啡廳遇「馬斯克」急要簽名 他勸不住求救！網一看笑到流淚

星巴克一項貼心服務不見了？店員無奈證實：壓力很大

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、連續爽喝9小時

7元就開喝！端午連假「咖啡、手搖整理包」必收　多家「手搖買一送一、星巴克第二杯半價」今天先喝

相關新聞

甩掉美食沙漠標籤！竹市這11家小吃美食獲選「500碗」

台灣在地街邊小吃新指南，喻為台版必比登評鑑的「500碗」評比近日出爐，全台441家小吃美食獲選，新竹地區就有18家獲選入...

內用多10%！「春水堂」7月1日起加收「服務費」

喜歡喝春水堂的民眾要注意囉！原本內用不需要服務費的「春水堂」近日宣佈，自7月1日起，內用將收取「10%服務費」，對於消費...

推廣電影藝術不遺餘力！香奈兒與比亞里茲國際影展合作

香奈兒（CHANEL）宣布成為第一屆比亞里茲（Biarritz）國際影展《Nouvelles Vagues》（法文意為新...

什麼是「當代精緻窮的小確幸」？原來這麼簡單就能征服年輕人的心

受到科技網路、同儕影響，加上不婚不生的躺平族越來越多，社會上也出現以「精緻窮」模式生活的年輕人，既然生活不如意，不如就購買自己喜歡的東西，擁有生活中的小確幸，讓他們感覺到更加快樂。

天熱消暑一下！2023星巴克十大必喝飲品一次看

面對Cama、路易莎等本土連鎖咖啡店競爭，星巴克仍穩居台灣連鎖咖啡店第一品牌。台灣星巴克以每年增加約一成門市的速度持續擴張，到2022年底已累積全台550家門市。星巴克除了不時推出期間限定產品，平日也提供很多飲品選項，加上可以客製化，以及不時推出買一送一的促銷活動，吸引不少民眾上門光顧。而其中最為人熟知的就是那提（拿鐵）以及星冰樂。

終於等到了！綾瀨遙、MARNI設計師跨界UNIQLO打造限定T恤

夏季不嫌多的最強穿搭單品莫過於是T恤，而「鄉民老婆」綾瀨遙、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso和攝影大師森山大道等人，也在這季加入PEACE FOR ALL UT合作行列，透過他們的視角，全新詮釋T恤，讓粉絲跟消費者們都很期待！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦