什麼是「當代精緻窮的小確幸」？原來這麼簡單就能征服年輕人的心

image source:（左）翻攝FB／任天堂（香港）有限公司、（中）翻攝FB／AORUS、（右）pexels

文／姜雅馨



受到科技網路、同儕影響，加上不婚不生的躺平族越來越多，社會上也出現以「精緻窮」模式生活的年輕人，既然生活不如意，不如就購買自己喜歡的東西，擁有生活中的小確幸，讓他們感覺到更加快樂。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「年輕人消費」近三個月熱門關鍵字，除了有精緻窮外，還能發現單品、精品、復古、潮流、電競、聯名、代言等字，可見年輕人消費大多集中在單品、精品、電競，若是商品主打復古、潮流、聯名和代言，也容易吸引Z世代的眼光。

想知道年輕世代還會購買哪些不可或缺的必備潮品嗎？今天《DailyView網路溫度計》盤點年輕人當紅必備3種擁有物，趕快跟著小編一起來看看吧！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃電玩遊戲

隨著科技時代發展，現在不僅能透過手機、電腦玩遊戲，還能在電玩遊戲身歷其境！從熱門關鍵字「電競」、「潮流」來看，也能發覺現在的年輕族群非常風靡「任天堂Switch」、「Sony PS5」和「Xbox Seris」等遊戲主機，可以裝載像是備受Z世代喜愛的《動物森友會》、《瑪力歐派對》等遊戲片，其中今年5月發售《薩爾達傳說 王國之淚》便造成全台轟動，就算網路上事先公開預售，仍有不少年輕玩家為了搶先試玩，不惜半夜排隊搶購首批現貨，還讓「薩爾達假」、「電玩假」登上當日熱搜。

年輕世代的網友在網路上也分享，「任天堂的遊戲目標主要都是面向年輕玩家」、「《動森》快樂家，幫413個動物室內設計，有夠好玩」、「黏著度變低通常是因為你老了」、「現在玩《曠野》，真的無法自我，時間完全不夠」、「《薩爾達》，有劇情有打鬥有益智有蒐集感，現在回家只玩這個」。

▲任天堂Switch今年5月發售《薩爾達傳說 王國之淚》造成全台轟動。

image source:網友提供

▲任天堂Switch《動物森友會》遊戲。

image source:翻攝FB／任天堂（香港）有限公司

＃電競產品

你也喜歡打電動、玩電競嗎？從年輕人消費的熱門關鍵字來看，可以發現不少Z世代的人非常著迷電競商品，除了要勤練等提升經驗值，好的裝備才能滿足玩家在打遊戲時的需求。

例如以帥氣鷹神LOGO紅遍電競圈、技嘉科技旗下品牌AORUS，從專業電競主機板、頂級顯示卡到電競筆電、電競螢幕等頂尖設備應有盡有，帶領年輕玩家挑戰電競極限。

此外，AORUS主機板、筆電產品已連續四年榮獲德國紅點設計大獎肯定，去（2022）年PCDIY玩家票選顯示卡、AERO 16 OLED，由AORUS拿下最愛品牌冠軍，主機板則榮獲亞軍，近幾年AORUS與新竹街口攻城獅、中信兄弟棒球隊、饒舌歌手婁峻碩、Beyond Gaming電競戰隊合作，成為年輕人熱愛的電競品牌之一。

喜歡用手機打電競的人也不用擔心，ASUS也提供多款電競手機，像是ROG Phone 7 系列除了搭載全球最新高通處理器與光線追蹤技術、重低音喇叭，讓玩家可以享有視聽覺良好體驗，GameCool 7散熱系統、速冷循環液態均溫板、升級石墨片設計、空氣動力風扇等絕佳散熱效果，玩家也不必擔心長時間使用導致手機機身過熱，半透明異材質切割設計，3種感應模式搭配愈20種手勢操控、大電量及防潑水設計，一機在手就能跟上最新潮流。

許多年輕世代網友也分享電競產品差異，「電競講求精確度，辦公講求泛用，所以主打電競的滑鼠會講感測器能力，辦公的就可能主打切換方便以及flow功能」、「用手機打手遊買專屬電競手機還是有差，打起來比較順手」，也有人點出電競產品重點「大牌的電競產品造型比較好看，其實注意造型的人很多」、「電競商品覺得有差的只有螢幕、顯卡」、「螢幕、滑鼠、顯卡有差」、「電競螢幕、滑鼠、鼠墊，玩FPS主打選手同款的話是真的會有影響，其他RGB、電競椅就真的是自己開心了」、「通常出於遊戲目的所購買的顯卡取決於你玩的遊戲類型，如果你玩的都是些獨立遊戲或老遊戲的話不需要買到最新最強大，但若你特別喜愛有精美3D畫面與絢爛效果的3A大作，那肯定要把目標放在高等級的顯卡上」。

▲技嘉旗下品牌AORUS電競產品受到年輕玩家喜愛。

image source:AORUS

image source:示意圖／pexels

＃蘋果週邊

現在每個人人手一機，但你有注意大家都拿什麼品牌的手機嗎？根據美國派傑投資公司（PIPER SANDLER）今年針對美國青少年的調查，其中高達87％的人擁有iPhone手機、35％的人擁有APPLE Watch，88％的年輕人期待下一支手機是iPhone。我們從熱門關鍵字中的「單品」也不難看出蘋果每年推陳出新的產品已成為Z世代的精神糧食，從手機、智慧型手錶、耳機到平板、電腦，「果粉信仰」正在年輕族群間竄燒，成為身上必備的流行單品之一。

許多大學生也在Dcard上分享拿iPhone的原因，「看到蘋果LOGO就是潮啊！懂手機的有多少人？」、「滑起來真的比較順，我幾乎每個牌子都用過，現在用iPhone覺得最滿意」、「我覺得真的比較好用，用過就回不去了，尤其睡覺調鬧鐘我也都叫Siri」、「有時出去逛街還是去學校運動都看到國高中生都在拿iPhone，耳朵上帶著AirPods」。

image source:示意圖／pexels

image source:示意圖／pexels

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月09日至2023年06月06日。

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