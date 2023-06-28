快訊

Kolas爆不倫！元配律師：「聖母峰」對話全是真 還有更肉麻的

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展望美國市場 長榮航空評估開闢「3新航點」

聯合報／ 記者周彥妤／台東即時報導
長榮航空總經理孫嘉明（左）指出，正評估開闢波士頓、華盛頓、達拉斯新航點，但尚無確切時間表。記者周彥妤／攝影
長榮航空總經理孫嘉明（左）指出，正評估開闢波士頓、華盛頓、達拉斯新航點，但尚無確切時間表。記者周彥妤／攝影

展望疫後旅運復甦，長榮航空總經理孫嘉明今天指出，美國市場是長程線主力，正在評估開闢波士頓、華盛頓、達拉斯新航點，但尚無確切時間表。

對於長榮航空航線復甦情況，他說，北美線、歐洲線已恢復逾九成，東南亞也達近八成，日本在第三季有望回到九成，兩岸也回到七成左右。

媒體詢問，目前機票價居高不下，孫嘉明說，市場活絡，需求大於供給，還在觀望要出國的民眾，應也會陸續跟上，讓旅運量再衝高，加上暑假即將到來，預計今年底前甚或在明年農曆年，票價仍稍偏高。

除了客機市場外，孫嘉明也提到，7月將新增加拿大多倫多貨運航點，主因是受俄烏戰爭影響，現有客航班得繞道，無法載太多貨，但仍有貨運需求，因此拍板增開純貨機航線。

航線 長榮航空

延伸閱讀

高票價回不去！長榮航總座孫嘉明：未來一年機票都很貴

長榮航空「十年星盟 在台深耕」 發表全新機上餐點、服務用品

出國需求超夯！長榮航總經理孫嘉明：高票價至少到明年上半年

長榮評估美國3客運新航點 波士頓、華盛頓、達拉斯

相關新聞

展望美國市場 長榮航空評估開闢「3新航點」

展望疫後旅運復甦，長榮航空總經理孫嘉明今天指出，美國市場是長程線主力，正在評估開闢波士頓、華盛頓、達拉斯新航點，但尚無確...

長榮LA班機7月起推粵菜 再攜吳季剛推新款睡衣兼休閒服

長榮航空今晚舉辦全新機上餐點及服務用品發表會，7月起，台北飛往洛杉磯全艙乘客，可享用粵菜餐廳与玥樓設計的餐點；另也在長程...

震大金鬱金香酒店首推泰國美食節 吃到飽再抽機票

為搶攻暑假旅遊商機，今年3月新開幕的台中震大金鬱金香酒店，針對台中海線網友熱選景點規劃4條非常適合親子及個人暑期出遊的精...

長榮航空「十年星盟 在台深耕」 發表全新機上餐點、服務用品

長榮航空（2618）今年邁向加入星空聯盟十周年的里程碑，這十年來長榮航空不僅透過星空聯盟航網接軌國際，也不忘深耕在地，因...

長榮評估美國3客運新航點 波士頓、華盛頓、達拉斯

長榮航空總經理孫嘉明今天與媒體座談時，談到評估中的未來美國客運新航點，包括：波士頓、華盛頓（Washington,D.C...

台灣旅客最愛住星野旗下「OMO」 最熱門飯店出爐！

創立於1914年的星野集團，是台灣旅客訪日最愛的旅館集團之一，其台灣首間海外店虹夕諾雅谷關開幕至今討論度高、一房難求；集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦