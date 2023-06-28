展望美國市場 長榮航空評估開闢「3新航點」

展望疫後旅運復甦，長榮航空總經理孫嘉明今天指出，美國市場是長程線主力，正在評估開闢波士頓、華盛頓、達拉斯新航點，但尚無確切時間表。

對於長榮航空航線復甦情況，他說，北美線、歐洲線已恢復逾九成，東南亞也達近八成，日本在第三季有望回到九成，兩岸也回到七成左右。

媒體詢問，目前機票價居高不下，孫嘉明說，市場活絡，需求大於供給，還在觀望要出國的民眾，應也會陸續跟上，讓旅運量再衝高，加上暑假即將到來，預計今年底前甚或在明年農曆年，票價仍稍偏高。

除了客機市場外，孫嘉明也提到，7月將新增加拿大多倫多貨運航點，主因是受俄烏戰爭影響，現有客航班得繞道，無法載太多貨，但仍有貨運需求，因此拍板增開純貨機航線。