台灣旅客最愛住星野旗下「OMO」 最熱門飯店出爐！

創立於1914年的星野集團，是台灣旅客訪日最愛的旅館集團之一，其台灣首間海外店虹夕諾雅谷關開幕至今討論度高、一房難求；集團今組團抵台，分享疫情期間的種種變化，其中，包括台灣旅客最愛入住的旗下品牌為都市觀光商旅「OMO」；據近半年統計，入住率最高的則是星野北海道的TOMAMU度假村。

星野集團起於長野縣輕井澤町的一家旅館，第四代經營者星野佳路氏將其轉型為旅館營運公司，並致力於推廣各地特色及精緻的日式服務，2001年後急速成長，目前在日本及海外共有62家飯店。旗下也分成多支品牌，包括訴求精緻奢華的「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、親子度假村「RISONARE」、都市觀光旅館「OMO」，以及青年旅館「BEB」等。

集團也發布台灣旅客造訪的成長比，2022年10月與疫前同期成長約14%、2023年5月相較疫前同期成長275%，訪日旅客大增，入住星野集團的占比也快速成長。

星野集團也帶來疫情期間各飯店的新變化，例如新開幕的「OMO5熊本」、7月31日將開幕的「OMO3淺草」，前者是九州熊本第一家OMO，提供8種房型、160個房間，包括新形態的雙床房「圓桌房」及「器皿房」、以及最多可容納6人的「OMO House」。台灣旅客熱門排行第六的OMO7大阪，後面的數字代表設施多寡，因鄰近關西機場及OUTLET，很適合安排在行程的最後一晚。