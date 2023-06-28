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萬事達卡首家亞洲地區的聯名餐廳開張

聯合報／ 記者朱漢崙／香港即時報導
萬事達卡在亞洲的第一家聯名餐廳LUMA,將在明天於香港開張，而萬事達卡走多角化路線，甚至已經有自己的香水品牌。記者朱漢崙／攝影
萬事達卡在亞洲的第一家聯名餐廳LUMA,將在明天於香港開張，而萬事達卡走多角化路線，甚至已經有自己的香水品牌。記者朱漢崙／攝影

疫後經濟復甦，國際發卡組織萬事達卡鎖定餐飲業的消費，展開多角化經營，其中已鎖定香港作為全球開立聯名餐廳在亞洲地區的第一個站，繼巴西聖保羅、墨西哥城、義大利羅馬開立聯名餐廳之後，萬事達卡今日宣布和香港知名餐飲集團LUBUDS合作，在香港位於尖沙嘴的歷史性地標1881 Heritage黃金地點開設命名為「LUMA」的聯名餐廳。

這種聯名餐廳，只受理萬事達卡的預約及使用，可說萬事達卡對客戶展現美食類的禮遇服務最新型態；萬事達卡除了信用卡發行之外，值得注意的是目前已更朝「多角化」經營策略發展，除了在全球已四個國家開設聯名餐廳之外，萬事達卡甚至已有自己的香水品牌，觸角可說越來越多樣化。對此萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青指出，萬事達卡強調人有「五感」，不但氣味也會有自己品牌的定位，從聲音到味覺，與美食的結合，就是不同的感官享受的結合，也希望能透過五感來深化萬事達卡的品牌定位，另外又如萬事達卡在香港推出了touch card，可說也兼而考慮盲人的支付便利性。

光是從LUMA餐廳的命名，象徵萬事達卡的MA，就是聯名餐廳的象徵，未來在台灣是否也有開聯名餐廳的打算？對此常青受訪時回應，不見得一定是合作餐飲，不同市場一定會有不同的特徵，會找最適合台灣市場的合作方式。

而台灣感應式支付的成果，也令常青印象深刻，尤其台灣是繼澳洲、新加坡之後，把感應式支付用在日常交通上，包括高雄捷運、北市捷運、機場捷運這些都可使用感應式支付，他也表示，對數位支付的接受受也和年紀有關，年輕族群超過70%把數位支付作為首選，至於 50至60歲較年長的族群，則相對重視資安保障程度。

而在作為萬事達卡在香港與LUBUDS集團合開的聯名餐廳LUMA，將在6月29日正式開業，主打多道式融合菜系，今日也特別舉行記者會宣布雙方的合作。LUMA餐廳的名稱由LUBUDS和Mastercard兩個品牌名稱組合而來，其名字LUMA還具有光亮、光彩和照亮等含義，作為首任客座主廚，米其林星級廚師Bjoern Alexander將於今年8月進駐。

餐廳 香港

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