Luka Dončić二代戰靴有夠帥！搭載全新中底讓腳感再升級

Jordan Brand正式曝光了為NBA球星Luka Dončić所打造的二代Jordan Luka專屬戰靴，同時形象廣告中，還創造了另一個以AI繪製的「Luk.」，讓兩人都穿上新鞋較勁，表現運動員不斷「超越自我」的概念。而Luk. AI更是Jordan Luka 2鞋首發配色的靈感來源，使用黑紫作為主色，搭配夜光材質外底，整個就是大寫的帥氣。

Jordan Brand形象廣告中，創造了另一個以AI繪製的「Luk.」，讓兩人都穿上新鞋較勁，表現運動員不斷「超越自我」的概念。圖／Jordan Brand提供

延續前一代簽名鞋高性能表現，Jordan Brand讓Jordan Luka 2鞋特別注重平衡性。搭載全新中底科技組合，不僅滿足球星Luka Dončić在比賽時對於足部鎖定的需求，更幫助他得心應手地做出技術動作，以及滿足全方位攻破對手防線的動作需求。Jordan Luka 2把中底分成四部分，包括組成全掌Formula 23高性能泡棉，作為鞋款主要緩震，一塊Cushlon 3.0泡棉則作為輔助支持，以特定角度嵌入前掌內側。另外還在防側翻方面，利用堅固中底緩震載體提供整體的穩定性，而升級的IsoPlate系統，上翻到中底側面，與泡棉載體結合，提供球員在進行橫向移動時所需的平衡與保護。

Scoot Henderson在成為PUMA品牌大使之際，還演繹了全新ALL-PRO NITRO SCOOT專業氮氣籃球鞋。圖／PUMA提供

而現正效力於NBA波特蘭拓荒者的Scoot Henderson在成為PUMA品牌大使之際，還演繹了全新ALL-PRO NITRO SCOOT專業氮氣籃球鞋。這雙鞋配色取自於24小時營業的餐廳霓虹燈氛圍，同時也將 Scoot Henderson個人口頭禪O.D.D：Overly Determined to Dominate加入鞋墊設計。搭載全新升級的NITRO™ SQD氮氣中底，鞋面採用工程網眼鞋面編織而成，提供多角度重點支撐，同時也完美提供透氣舒適性。同時，耐磨鞋大底使用抗滑橡膠搭配刻痕設計增加摩擦力，為快速切入的急煞急停和定點後仰跳投等技術動作帶來支撐防滑效果，讓人驚艷。