又悶又熱男人狂飄臭味！3招拯救飄香氣 還能瞬間清涼

今年夏天可以說是又悶又熱，而對於夏天來說，最難忍受的就是天氣的悶熱，以及各種可怕的汗味、臭味等，特別是男性，很容易一流汗，清潔沒做確實後，身上散發出讓人難以忍臭的臭味，搭捷運、公車時難以忍受，若是要見客戶，恐怕第一印象也不好。

想要維持身上香氣，更要瞬間清涼，變得相當重要，各種消暑小物，男人們都要懂得隨身攜帶。

如果是騎機車的男人，在大太陽下騎車，頭髮就會跟著冒汗，汗水隨著酷暑源源不絕地流下，一到目的地脫下安全帽的那刻，頭皮汗水混和著出油，整天的心情都被破壞了，可選用GATSBY頭皮冰凍噴霧，一噴就能瞬間降溫，不含水分，不影響髮型，馬上就能感受暢快。