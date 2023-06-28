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又悶又熱男人狂飄臭味！3招拯救飄香氣 還能瞬間清涼

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
男人夏天要隨時降溫，避免汗臭味。圖／GATSBY提供
男人夏天要隨時降溫，避免汗臭味。圖／GATSBY提供

今年夏天可以說是又悶又熱，而對於夏天來說，最難忍受的就是天氣的悶熱，以及各種可怕的汗味、臭味等，特別是男性，很容易一流汗，清潔沒做確實後，身上散發出讓人難以忍臭的臭味，搭捷運、公車時難以忍受，若是要見客戶，恐怕第一印象也不好。

想要維持身上香氣，更要瞬間清涼，變得相當重要，各種消暑小物，男人們都要懂得隨身攜帶。

如果是騎機車的男人，在大太陽下騎車，頭髮就會跟著冒汗，汗水隨著酷暑源源不絕地流下，一到目的地脫下安全帽的那刻，頭皮汗水混和著出油，整天的心情都被破壞了，可選用GATSBY頭皮冰凍噴霧，一噴就能瞬間降溫，不含水分，不影響髮型，馬上就能感受暢快。

想避免隨身飄出臭味，且高溫且濕熱氣候下，容易刺激臉部肌膚分泌更多油脂，過度的油脂如果不注意清潔，很容易就讓痘痘冒出頭，因此隨身攜帶GATSBY潔面濕紙巾，具有具有清潔效果，不織布的特殊構造及內含的清潔成分，輕鬆擦去臉上的油光及髒污；另一款GATSBY體用抗菌濕巾，專門針對汗臭味，能夠帶來沐浴後的清新感外，更能降低體表溫度，讓汗水不要一直飆出，抗菌更能夠避免汗味產生。

男人夏天要隨時降溫，避免汗臭味。圖／GATSBY提供
男人夏天要隨時降溫，避免汗臭味。圖／GATSBY提供
男人推出一系列降溫產品。圖／GATSBY提供
男人推出一系列降溫產品。圖／GATSBY提供

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