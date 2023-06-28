百富攜手勞瑞斯牛肋排餐廳 限量威士忌套餐供應至8/8

蘇格蘭少數仍堅持傳統製酒工藝的百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌，攜手擁有85年歷史、來自美國比佛利山莊的勞瑞斯牛肋排餐廳（Bellavita百貨6樓），提供五星級評價的頂級烘烤牛肋排與令人驚艷的桌邊服務。套餐含三款百富威士忌搭配四道主廚特別研製專屬餐點，限定套餐費用4,290元（含水資及10%服務費），還可以尊享價加點享受百富高年份珍品「21年波特桶單一麥芽威士忌」。

首先上桌的開胃調酒以百富故事系列糖心橡木12年單一麥芽威士忌為基底，入口細緻的氣泡引出麥芽香氣與花蜜香，融合自製海鹽焦糖、甜苦艾酒的風味及橙花水香氣，多層次清爽口感，值得細細品嚐，建議搭配餐點為「法式海鮮水晶凍」，主廚將天使紅蝦、生食級花枝、藍鑽蟹肉融合製成鮮甜冰涼爽口水晶凍，清新滋味振奮夏日味蕾。

主廚將湯底以雞骨與雞腳細火慢熬二天後，再加入烏殼綠竹筍熬煮五小時增添風味，並加入細緻軟嫩的舒肥雞胸肉，最後融合百富故事系列糖心橡木12年單一麥芽威士忌，雞湯熱氣更顯單一麥芽威士忌獨有的糖果、柑橘水果和香草味酒香氣，呈展現獨特醉人風味。

主菜「勞瑞斯招牌頂級烘烤牛肋排」，身分有美國農業部認可背書，產量選用極其稀少約只佔美國牛肉品市場2%的Prime極佳級牛肉，更進一步採用第6-12根的牛肋排（Prime Rib）部位，經過長達28天的熟成（Aging），讓肉質呈現最鮮嫩的口感，再送進旋風烘烤箱中低溫烘烤，讓牛肋排受熱均勻，完美將肉汁確實保留其中。以酒體圓潤醇厚、具熱帶水果香氣的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」搭配，飽滿厚實酒體與脂香滑嫩口感相得益彰。

甜點「百富14年泥煤週威士忌風味焦糖香蕉法式可麗餅」，內餡以北海道四葉奶霜配上自製焦糖舒肥香蕉，軟嫩彈性的法式薄餅包裹，最後噴灑上百富故事系列14年泥煤週單一麥芽威士忌，甜美與個性的碰撞，滋味妙不可言。 百富12年糖心橡木風味舒肥嫩雞胸清湯，呈現獨特醉人風味。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 THE BALVENIE Scotch Highball 搭配法式海鮮水晶凍。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 百富14年泥煤週為焦糖香蕉法式可麗餅，增添風味層次。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康