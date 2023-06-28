STEVE MADDEN鏤空軍靴首次開賣！風格既帥又美還是環境友善

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
STEVE MADDEN軍靴是暢銷單品，但因應夏季炎熱，因此誕生了猶如羅馬涼鞋般的設計新款，外觀搶眼。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN軍靴是暢銷單品，但因應夏季炎熱，因此誕生了猶如羅馬涼鞋般的設計新款，外觀搶眼。圖／STEVE MADDEN提供

美國鞋履品牌STEVE MADDEN讓「GO GREEN」不僅是口號，大量使用回收物料製成素材，結合前衛又時髦的設計手法，推出多款潮流美鞋，讓消費者「妝乎水水」的同時，還能貢獻心力愛地球。

永續議題夯，眾人對環境保育的意識持續提升，在購入「行頭」前也會關注用料是否合乎友善環境的訴求。而鞋履品牌STEVE MADDEN早在2019年時，就嗅到了市場氛圍改變，因此積極投入嘗試開發相關產品。像是此次品牌在台就上市「綠標」系列，提供六款不同功能與造型的潮鞋，使用至少50%以上的環保鞋材製作，其中還包含首次引進的鏤空款式軍靴。品牌提到，STEVE MADDEN軍靴是暢銷單品，但因應夏季炎熱，因此誕生了猶如羅馬涼鞋般的設計新款，外觀搶眼。而且鏤空軍靴底台採用近8成的回收橡膠製成，鞋面也使用5成廢料皮革，讓喜愛靴款的消費者在炎夏有也有清涼選擇。

STEVE MADDEN在台上市「綠標」系列，提供六款不同功能與造型的潮鞋，使用至少50%以上的環保鞋材製作。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN在台上市「綠標」系列，提供六款不同功能與造型的潮鞋，使用至少50%以上的環保鞋材製作。圖／STEVE MADDEN提供

另外，老爹鞋型的復古運動鞋則延續熱銷款式改為環保材質，鞋底超過7成採用回收塑膠，搭配搶眼跳色設計，而且當中的綠色還是只有綠標系列限定。女孩夏季必備的繞踝涼鞋，整體也採用近7成環保材質製作，腳背的斜帶設計具巧思，在典雅中帶有些許性感。此外，還有粗跟包鞋、無鞋帶運動鞋及透氣板鞋，也分別自回收海廢提煉出面料素材，或是利用海藻萃取物製成泡棉鞋墊等，讓民眾們在追求漂亮穿搭的同時為地球貢獻心力。

STEVE MADDEN LELANI繞踝涼鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN LELANI繞踝涼鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供

STEVE MADDEN TIED UP鏤空軍靴，特價3,582元。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN TIED UP鏤空軍靴，特價3,582元。圖／STEVE MADDEN提供

STEVE MADDEN MOVIN ON無鞋帶運動鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN MOVIN ON無鞋帶運動鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供

STEVE MADDEN POSSESSION-E復古運動鞋（限定色），特價3,312元。圖／STEVE MADDEN提供
STEVE MADDEN POSSESSION-E復古運動鞋（限定色），特價3,312元。圖／STEVE MADDEN提供

品牌 運動

延伸閱讀

鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown聲請破產保護

NBA／曾和勇士水火不容 格林3年前不喜歡保羅言論被挖出

NBA／柯爾讚熱火球員接受定位 美媒：是在影射波爾、庫明加

NBA／活塞新教頭天價年薪效應 名記：恐影響現役名帥續約

相關新聞

戲劇女王趙麗穎搶下De Beers Jewellers鑽石珠寶代言

源自倫敦的高級鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers宣布中國大陸知名演員趙麗穎成為全新品牌代言人，是該品牌首位...

STEVE MADDEN鏤空軍靴首次開賣！風格既帥又美還是環境友善

美國鞋履品牌STEVE MADDEN讓「GO GREEN」不僅是口號，大量使用回收物料製成素材，結合前衛又時髦的設計手法，推出多款潮流美鞋，讓消費者「妝乎水水」的同時，還能貢獻心力愛地球。

精品空間入駐曼谷Gaysorn購物中心 骨董、名表一次賞玩

專賣店常能獨立、專一地呈現一個品牌的精神。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）宣布，已經在亞洲重點城市曼谷佈局，開設全新COR...

新球王Carlos Alcaraz摘LV代言 BOSS攜手網球名將聯名

高人氣的網球運動明星是許多精品品牌喜歡合作的對象。路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）宣布新科大滿貫網球冠軍...

只有3天！近公館捷運站、義饗食堂龍蝦義大利麵「買一送一」

鄰近公館捷運站、位於Just Sleep 捷絲旅臺大尊賢館二樓的義式餐廳義饗食堂Just Italian，預定7月1日重...

以香制夏！屈臣氏傳授3招「氣味管理秘笈」必看

端午連假過後，時序正式進入夏天，體感高溫讓人一出門就大汗淋漓，而流汗最怕悶出惱人汗臭，尤其在捷運、公車等密閉空間散發異味...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦