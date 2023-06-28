STEVE MADDEN鏤空軍靴首次開賣！風格既帥又美還是環境友善

美國鞋履品牌STEVE MADDEN讓「GO GREEN」不僅是口號，大量使用回收物料製成素材，結合前衛又時髦的設計手法，推出多款潮流美鞋，讓消費者「妝乎水水」的同時，還能貢獻心力愛地球。

永續議題夯，眾人對環境保育的意識持續提升，在購入「行頭」前也會關注用料是否合乎友善環境的訴求。而鞋履品牌STEVE MADDEN早在2019年時，就嗅到了市場氛圍改變，因此積極投入嘗試開發相關產品。像是此次品牌在台就上市「綠標」系列，提供六款不同功能與造型的潮鞋，使用至少50%以上的環保鞋材製作，其中還包含首次引進的鏤空款式軍靴。品牌提到，STEVE MADDEN軍靴是暢銷單品，但因應夏季炎熱，因此誕生了猶如羅馬涼鞋般的設計新款，外觀搶眼。而且鏤空軍靴底台採用近8成的回收橡膠製成，鞋面也使用5成廢料皮革，讓喜愛靴款的消費者在炎夏有也有清涼選擇。

STEVE MADDEN在台上市「綠標」系列，提供六款不同功能與造型的潮鞋，使用至少50%以上的環保鞋材製作。圖／STEVE MADDEN提供

另外，老爹鞋型的復古運動鞋則延續熱銷款式改為環保材質，鞋底超過7成採用回收塑膠，搭配搶眼跳色設計，而且當中的綠色還是只有綠標系列限定。女孩夏季必備的繞踝涼鞋，整體也採用近7成環保材質製作，腳背的斜帶設計具巧思，在典雅中帶有些許性感。此外，還有粗跟包鞋、無鞋帶運動鞋及透氣板鞋，也分別自回收海廢提煉出面料素材，或是利用海藻萃取物製成泡棉鞋墊等，讓民眾們在追求漂亮穿搭的同時為地球貢獻心力。

STEVE MADDEN LELANI繞踝涼鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供

STEVE MADDEN TIED UP鏤空軍靴，特價3,582元。圖／STEVE MADDEN提供

STEVE MADDEN MOVIN ON無鞋帶運動鞋，特價2,412元。圖／STEVE MADDEN提供