戲劇女王趙麗穎搶下De Beers Jewellers鑽石珠寶代言

源自倫敦的高級鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers宣布中國大陸知名演員趙麗穎成為全新品牌代言人，是該品牌首位亞洲代言人。趙麗穎所演繹的全新形象廣告將於2023年七夕亮相，與De Beers Jewellers的鑽石珠寶一同踏上「De Beers Where It Begins 由此而生」旅程，演繹從鑽石原石轉變為華麗珠寶的過程。

「鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，」趙麗穎表示很榮幸成為De Beers Jewellers品牌代言人：「鑽石珠寶承載著深厚的象徵意義，是我們生命中最珍貴時刻的璀璨印記。」擁有精緻臉蛋、演藝事業表現備受肯定的趙麗穎人氣高、代言滿滿，除了是De Beers Jewellers的第一位華人代言人，她也是瑞士浪琴表（Longines）、以及英國當代設計師服裝品牌self-portrait的代言人。 Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊，約425萬元。圖／De Beers Jewellers提供 Enchanted Lotus高級珠寶鑽石雞尾酒耳環，約258萬元。圖／De Beers Jewellers提供 De Beers Jewellers品牌代言人趙麗穎。圖／De Beers Jewellers提供 Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供 Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供