聽新聞
test
0:00 / 0:00
戲劇女王趙麗穎搶下De Beers Jewellers鑽石珠寶代言
源自倫敦的高級鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers宣布中國大陸知名演員趙麗穎成為全新品牌代言人，是該品牌首位亞洲代言人。趙麗穎所演繹的全新形象廣告將於2023年七夕亮相，與De Beers Jewellers的鑽石珠寶一同踏上「De Beers Where It Begins 由此而生」旅程，演繹從鑽石原石轉變為華麗珠寶的過程。
「鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，」趙麗穎表示很榮幸成為De Beers Jewellers品牌代言人：「鑽石珠寶承載著深厚的象徵意義，是我們生命中最珍貴時刻的璀璨印記。」擁有精緻臉蛋、演藝事業表現備受肯定的趙麗穎人氣高、代言滿滿，除了是De Beers Jewellers的第一位華人代言人，她也是瑞士浪琴表（Longines）、以及英國當代設計師服裝品牌self-portrait的代言人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言