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戲劇女王趙麗穎搶下De Beers Jewellers鑽石珠寶代言

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Jewellers品牌代言人趙麗穎。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Jewellers品牌代言人趙麗穎。圖／De Beers Jewellers提供

源自倫敦的高級鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers宣布中國大陸知名演員趙麗穎成為全新品牌代言人，是該品牌首位亞洲代言人。趙麗穎所演繹的全新形象廣告將於2023年七夕亮相，與De Beers Jewellers的鑽石珠寶一同踏上「De Beers Where It Begins 由此而生」旅程，演繹從鑽石原石轉變為華麗珠寶的過程。

「鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，」趙麗穎表示很榮幸成為De Beers Jewellers品牌代言人：「鑽石珠寶承載著深厚的象徵意義，是我們生命中最珍貴時刻的璀璨印記。」擁有精緻臉蛋、演藝事業表現備受肯定的趙麗穎人氣高、代言滿滿，除了是De Beers Jewellers的第一位華人代言人，她也是瑞士浪琴表（Longines）、以及英國當代設計師服裝品牌self-portrait的代言人。

Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊，約425萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊，約425萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus高級珠寶鑽石雞尾酒耳環，約258萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus高級珠寶鑽石雞尾酒耳環，約258萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Jewellers品牌代言人趙麗穎。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Jewellers品牌代言人趙麗穎。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供

鑽石 珠寶 趙麗穎

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