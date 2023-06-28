新球王Carlos Alcaraz摘LV代言 BOSS攜手網球名將聯名

高人氣的網球運動明星是許多精品品牌喜歡合作的對象。路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）宣布新科大滿貫網球冠軍、世界排名第一的卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）加入品牌大使的行列。這位年僅20歲的新生代新班牙球王是男子網壇史上目前最年輕的世界冠軍，他在2022年的美國公開賽上贏得個人首個大滿貫冠軍，接著在2023年的印地安公開賽和馬德里公開賽榮獲ATP1000冠軍寶座。「如今成為路易威登大家庭的一員，對我來說是美夢成真。」這位出生於穆爾西亞的年輕球王說。

而同樣長期支持網球的德國品牌BOSS，今年繼2022年斯圖加特ATP賽事成功更名之後，HUGO BOSS集團今年重返魏森霍夫，舉辦BOSS網球公開賽（BOSS OPEN）並攜手品牌代言人、義大利網球好手Matteo Berrettini打造聯名系列。這位曾摘下2022年BOSS網球公開賽男單冠軍的草地好手，首次以一身BOSS標誌性黑、白、駝色造型亮相2023年BOSS公開賽，而中性色調的聯名系列主打Polo衫、短褲及鴨舌帽等三款網球必備單品之外，BOSS也首度發表了與高性能運動品牌ASICS共同打造的獨家設計GEL-RESOLUTION™ 9網球鞋，結合BOSS經典三色外觀與ASICS的穩定支撐技術。 Matteo Berrettini回歸2023年斯圖加特BOSS網球公開賽。圖／BOSS提供 Matteo Berrettini回歸2023年斯圖加特BOSS網球公開賽。圖／BOSS提供