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獨／北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」熄燈

只有3天！近公館捷運站、義饗食堂龍蝦義大利麵「買一送一」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
義饗食堂Just Italian餐廳 7月1至3日「波士頓龍蝦番茄義大利麵」套餐「買一送一」，每日限量40組。圖／摘自Just Sleep 捷絲旅FB粉絲團。
義饗食堂Just Italian餐廳 7月1至3日「波士頓龍蝦番茄義大利麵」套餐「買一送一」，每日限量40組。圖／摘自Just Sleep 捷絲旅FB粉絲團。

鄰近公館捷運站、位於Just Sleep 捷絲旅臺大尊賢館二樓的義式餐廳義饗食堂Just Italian，預定7月1日重新開幕，特別於7月1至3日推出「波士頓龍蝦番茄義大利麵」套餐「買一送一」優惠，每日限量40組，售完為止。

義饗食堂 Just Italian過去採吃到飽自助餐經營模式，深受民眾喜愛；這次重新出發，供餐方式改為單點，全新菜單以各式義大利麵、Pizza等義式單點餐食為主。

屬於晶華國際酒店集團旗下的義饗食堂 Just Italian，這次的新菜單首次新增的「波士頓龍蝦番茄義大利麵」，於疫情期間在台北晶華酒店一個餐期能賣上千套，受到許多饕客青睞。

「波士頓龍蝦番茄義大利麵」使用清蒸後的新鮮波士頓龍蝦，添加少許鹽巴、胡椒與橄欖油，搭配番茄醬汁及大蒜香料炒製而成的細扁麵，最後再用乾辣椒點綴，香辣襲人。

義饗食堂Just Italian目前僅接受線上訂位服務，暫時未提供電話訂位。

義大利 波士頓 酒店

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