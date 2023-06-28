以香制夏！屈臣氏傳授3招「氣味管理秘笈」必看

端午連假過後，時序正式進入夏天，體感高溫讓人一出門就大汗淋漓，而流汗最怕悶出惱人汗臭，尤其在捷運、公車等密閉空間散發異味更是令人尷尬。屈臣氏美容顧問傳授「氣味管理秘笈」，夏日必看；屈臣氏6月29日至7月26日祭出「夏特賣」優惠，700件商品任意混搭加1元多1件（不限同商品），輕鬆打造芳香一夏。此外，迪士尼「生活魔法師」集點活動也同步釋出第二波超萌又實用的生活好物，購買衛生棉、護墊、棉條商品折扣後消費滿400元可一次獲得3點集點貼紙，寵i會員買醫美商品折扣後滿1,500元更能一次獲得10點。

●香香儀容打造滿分印象

面容、髮絲狀態，最容易影響別人對自己的第一印象，夏天炎熱高溫，臉部、頭皮更容易出油、出汗，甚至產生異味，屈臣氏美容顧問建議，除了視情況使用吸油面紙、乾洗髮等控制出油狀況外，不妨在美妝品、髮品上選擇帶有香氛的產品，擦肩而過的瞬間都散發著怡人香氣。推薦「Milani Make it Last Flora長效持久花香調定妝噴霧」、「麗仕浪漫法式玫瑰香氛豐盈洗髮精」、「韓國isLeaf蠶絲蛋白香氛護髮素」。

●急救小物擺脫尷尬異味

盛夏流汗除了產生異味外，汗水沁濕衣物更讓人尷尬，外出時不妨攜帶輕便的香氛涼感濕巾或爽身噴霧滾珠瓶。屈臣氏美容顧問提醒，止汗產品的最佳使用時機是前一晚沐浴後，以便止汗成分於夜晚期間進入毛孔；隔天出門前也可適量補擦，再搭配每天清潔時選用的香氛沐浴露，擺脫惱人異味。推薦「Farcent香水胺基酸沐浴露」、「屈臣氏香氛涼感淨汗濕巾」、「Biore排汗爽身淨味劑滾珠40ml－潔淨皂香」。

●勤加清潔遠離臭臭腳

天氣悶熱，悶在鞋襪裡的腳可能也汗流不止，為避免遇到脫鞋後散發臭味的窘境，除了勤加清潔外，角質易增厚的腳跟及腳底也該好好保養，定期做好足部角質管理及保濕，以免夏季濕熱而增加細菌繁殖產生異味。平時保養時，可透過含有酸類的身體乳溫和去角質，或使用針對腳臭的足貼維持腳部乾燥清爽，再選用帶有清爽香氣的止汗劑，以減少腳汗導致異味產生。推薦「阿嬤的配方樹液足貼2枚入」、「凡士林5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳」、「妮維雅止汗爽身噴霧150ml」。