華航攜手五桐號推機上「茶」味甜點 7月起全艙等吃得到

中華航空與手搖飲品牌五桐號（WooTEA）合作，開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，並結合韓國人氣 DinoTaeng 療癒動物插畫，設計專屬甜點造型及包裝，7月起桃園出發長程航線有「可可柑橘馬卡龍」、「達克瓦茲」；日韓航線經濟艙也有「香檸蜂蜜瑪德蓮」、「芒果甘露雪酪冰淇淋」等。

華航表示，根據財政部統計，全台飲料店家數已突破2.2萬家，每天人手一杯手搖飲料已成為台灣獨特風景，此次以「茶」為主軸，結合五桐號熱銷人氣茶飲，研發茶香風味系列甜點，首波將自7月1日上線。桃園出發長程航線豪華經濟艙提供法式著名甜點「可可柑橘馬卡龍」；長程航線經濟艙則推出經典甜點「達克瓦茲」。

華航指出，最熱門的日韓航線經濟艙旅客，可品嚐法式傳統甜點「香檸蜂蜜瑪德蓮」、濃郁茶香的百年雋永點心「伯爵莎布蕾」，以及五桐號夏季限定飲品特製「芒果甘露雪酪冰淇淋」。另外，台北松山、高雄出發的旅客則從8月開始可享用「珍珠奶茶棉花糖Q餅」。

華航也說，除了多款以茶為主的新穎點心，桃園出發航線全艙等都可享用機上「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」；8月起琉球、香港及上海等經濟艙將提供鋁箔包裝的「桂花烏龍」。