陳嵐舒gubami米其林必比登牛肉麵套餐 延期加場供應

為歡慶gubami Social開業滿週年而推出的「gubami米其林必比登牛肉麵套餐」，因好評如潮而確定延長至7月16日，套餐僅限週一至週四晚餐及五、六、日全天限量供應，套餐僅接受電話及inline預訂，每日數量有限，售完為止。

榮獲2020米其林必比登推介的牛肉麵套餐，是陳嵐舒主廚致敬台灣經典記憶中最完美的牛肉麵。這次陳嵐舒將套餐升級成「Menu Dégustation」，套餐包含七道獨家原創菜式，其主餐牛肉麵有三款風味可選擇——法式紅湯（每套1,880元+10%）、法式元湯（每套2,180元+10%）與海陸雙饗（每套2,480元+10%）。

「法式紅湯牛肉麵」以法餐高湯的精細工藝製成。先將牛骨烘烤後，再將其精華焦化層提取熬製高湯，選用加拿大牛小排與多種香料慢燉，微辣溫潤，再佐入自製黑松露辣醬，香辣過癮又銷魂。

「法式元湯牛肉麵」嚴選日本九州A5和牛，以肉骨與水份1:1的黃金比例，熬製出茶褐色澤，並選用油花最漂亮、口感軟嫩又帶彈性的牛腱心部位，拌入煙燻牛骨髓，甘甜湯頭入口齒唇留香。

「海陸雙饗牛肉麵」湯頭以紅湯基底加入自家熬製的龍蝦奶油，新鮮波士頓龍蝦與細火燉煮的加拿大牛小排，鮮甜滋味洋溢口中。