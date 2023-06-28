陳嵐舒gubami米其林必比登牛肉麵套餐 延期加場供應
為歡慶gubami Social開業滿週年而推出的「gubami米其林必比登牛肉麵套餐」，因好評如潮而確定延長至7月16日，套餐僅限週一至週四晚餐及五、六、日全天限量供應，套餐僅接受電話及inline預訂，每日數量有限，售完為止。
榮獲2020米其林必比登推介的牛肉麵套餐，是陳嵐舒主廚致敬台灣經典記憶中最完美的牛肉麵。這次陳嵐舒將套餐升級成「Menu Dégustation」，套餐包含七道獨家原創菜式，其主餐牛肉麵有三款風味可選擇——法式紅湯（每套1,880元+10%）、法式元湯（每套2,180元+10%）與海陸雙饗（每套2,480元+10%）。
「法式紅湯牛肉麵」以法餐高湯的精細工藝製成。先將牛骨烘烤後，再將其精華焦化層提取熬製高湯，選用加拿大牛小排與多種香料慢燉，微辣溫潤，再佐入自製黑松露辣醬，香辣過癮又銷魂。
「法式元湯牛肉麵」嚴選日本九州A5和牛，以肉骨與水份1:1的黃金比例，熬製出茶褐色澤，並選用油花最漂亮、口感軟嫩又帶彈性的牛腱心部位，拌入煙燻牛骨髓，甘甜湯頭入口齒唇留香。
「海陸雙饗牛肉麵」湯頭以紅湯基底加入自家熬製的龍蝦奶油，新鮮波士頓龍蝦與細火燉煮的加拿大牛小排，鮮甜滋味洋溢口中。
麵條採用「1.81特製細麵」，口感Q彈、香氣濃郁，是主廚歷經多番配比研發而製，在獨家比例中加入義大利麵常用原料杜蘭小麥，特別能吸附湯頭的精華。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言