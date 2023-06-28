萊爾富「Hi-Life VIP App會員600萬慶」推4大主題活動！「萊票券」超商獨家異業優惠4.8折起

萊爾富深耕會員經濟，截至今年6月Hi-Life VIP App會員人數正式突破600萬大關，等於每4個台灣人中就有1個是萊爾富會員。為禮遇會員，萊爾富即日起至7月25日推出「Hi-Life VIP App會員600萬慶」活動，祭出4大主題活動優惠圈客，包含門市回饋滿點的LINE購物導購活動、折扣滿點的Hi點商城開站慶活動、幸福滿點的萊票券超商獨家異業優惠與超商獨家卡友支付優惠，讓會員便利買、輕鬆省，再享完成指定消費抽萬元好禮。

萊爾富「Hi-Life VIP App會員600萬慶」攜手LINE購物合作推出優惠，Hi-Life VIP App會員即日起至7月25日在萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，並使用LINE Pay付款，最高享LINE POINTS 15%回饋。例如Hi-Life VIP App會員7月25日前在萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，即享LINE POINTS 1%回饋無上限；前12,000名單筆消費滿200元的早鳥會員，還可加贈LINE POINTS 12點（每一LINE帳號限贈一次）；單筆消費滿200元且使用LINE Pay支付的早鳥會員，還可再加碼贈LINE POINTS 10點（前46,000筆，檔期內不限獲得次數）。

萊爾富Hi-Life VIP App今年6月推出的新功能「Hi點商城」，主打時下網購夯品家電、日用美妝品與IP授權商品，讓會員以少少的點數，就可用優惠價格加價購買各式心儀的商品，欣逢「Hi-Life VIP App會員600萬慶」，也推出「Hi點商城」開站慶活動：即日起至7月25日於Hi-Life VIP App內的「Hi點商城」單筆消費滿300元，完成結帳及領貨且未退貨，就可獲得抽獎機會一次，有機會將市價30,888元的最大獎三星Galaxy Z Flip3 128GB 5G版摺疊手機、獨家造型一卡通（萊點元氣款／慵懶午後款）、Apple Watch S4、獨家造型模型車、台灣三洋6公升除濕機SDH-66M等獎品帶回家。

萊票券超商獨家異業優惠：即日起至7月25日於Hi-Life VIP APP內的萊票券祭出超商獨家異業優惠，包含知名速食名店漢堡王、連鎖咖啡店怡客咖啡等指定爆殺商品，每款限量600組，價格最低下殺4.8折起。像是推出萊票券「漢堡王－西部小華堡套餐」內含西部小華堡、4塊雞塊與中杯可樂，原售價202元，限時下殺4.8折優惠價96元；萊票券「漢堡王－厚切安格斯牛肉堡雙套餐」內含厚切安格斯牛肉堡、小薯與中杯可樂各2，原售價380元，限時下殺5.2折優惠價196元；萊票券「怡客咖啡－冰拿鐵咖啡優惠組」內含冰拿鐵咖啡3杯，原售價330元，限時優惠價198元，相當於6折；萊票券「怡客咖啡－義式香飯糰附阿薩姆奶茶套餐」內含1個義式香飯糰和1杯冰阿薩姆奶茶，原售價189元，限時優惠價125元，等於下殺6.6折。