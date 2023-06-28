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不是台北！韓國「橋村炸雞」最新地址曝光 最快7月開
炸雞控準備開吃！韓國知名連鎖炸雞「橋村炸雞」日前傳出將正式登台的消息後，就一直倍受外界期待。根據最新情報，橋村炸雞不僅要於台北信義區開設門市，同時還將進駐「板橋環球購物中心」，而且預計最快7月下旬就吃得到！
自1991年創立至今的橋村炸雞，是韓國知名的炸雞品牌，提供原味、蜂蜜、香辣、香蒜等不同口味的炸雞，是許多民眾赴韓國旅遊的必吃美食之一。今年年初，王座國際餐飲宣佈將引進橋村炸雞來台，預計將於台北開設首間門市。隨著消息出爐，立刻就引起民眾的熱烈討論。
根據求職網站顯示，橋村炸雞不僅將於台北信義區開設門市，同時也將再插旗「板橋環球購物中心」，而且介紹中指出「預計2023年七月下旬至八月上旬開幕」。目前兩間門市都已經進入人才招募的階段，屆時喜愛韓式炸雞的台灣民眾，將可擁有不一樣的新選擇。
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