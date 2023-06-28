「﻿2023柯夢波丹比基尼派對」7月22日天籟酒店登場！

一年一度的柯夢波丹夏日活動來了！今年7/22「2023柯夢波丹夏日比基尼派對」將在陽明山天籟渡假酒店登場，打造美式「夏日狂想假期」。今年將在陽明山天籟渡假酒店舉辦，讓大家在炎炎夏日上山度過派對時光，吃喝玩樂之餘也能感受山林芬多精、無敵山景、SPA水療泳池、漂漂河、滑梯泳池等多樣設施！絕對顛覆你對泳池派對的想像；今年擴大場域升級為雙舞台，邀請到怪物新人Karencici、嘻哈才子阿跨面及多位不同曲風的人氣DJ輪番演出。

此外還有網路討論聲量爆表；更有各大派對音樂節必吃的人氣打卡美食ALPHA DOGS熱狗堡、on&on可頌鬆餅、Bebop微醺冰淇淋到場，憑入場手環coupon券再享限定優惠。現場音樂、美食不停歇，眾多品牌攤位免費體驗，更有價值千元禮物袋帶回家，還能購票享用天籟酒店主廚精選的星空BBQ及柯夢的專車貼心服務，今年不只讓你玩翻泳池派對，還要給你最棒的渡假體驗！

圖/柯夢波丹提供

怪物新人Karencici、歌壇才子阿跨面與多位DJ輪番上陣嗨翻全場

今年柯夢波丹為大家謀福利，邀請到兩位話題度十足的新生代歌手。首先是人稱怪物新人、歌壇才女的Karencici，曾為多位天王天后級歌手作詞、作曲的她，以獨特嗓音加上靈活的聲線運用，將Hip pop、R&B音樂詮釋出令人耳目一新的風格，年紀輕輕即獲評審青睞兩度入圍金曲獎，是歌壇備受矚目的超級新星。

接著是憑藉真摯的台語饒舌創作，拿下《大嘻哈時代2》冠軍寶座的阿跨面，被譽為台語界嘻哈詩人，流暢強烈的台語說唱和渾厚富有靈魂的唱腔是他的招牌，超炸演出風格燃爆全場，超強作詞實力不容小覷。當天他們將登上《柯夢狂歡派對》主舞台，演唱多首熱門歌曲，邀請大家到場享受最chill的音樂饗宴。

圖/柯夢波丹提供

此外，現場更力邀DJ VONIK、DJ Jamie Q、DJ Ken、DJ Bubble和DJ Jenny等業界人氣DJ，分別以EDM、Hip Hop……多元曲風為大家帶來最精彩表演，讓你隨著音樂節拍盡情搖擺，整場活動從頭嗨到尾。

圖/柯夢波丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯夢派對限定美食ALPHA DOGS、on&on、Bebop、天籟星空BBQ齊聚

柯夢的粉絲有福了，人氣打卡美食一次擁有！特別邀請時下最火紅的美食品牌進駐現場：赤峰街知名熱狗堡專賣店「ALPHA DOGS」，超萌狗狗LOGO加上美式復古風格，好吃又好拍；紅遍全網IG版面，來自台中的超韓系網紅可頌鬆餅「on&on」，邊吃邊拍秒變話題中心！各大音樂節必吃，超人氣打卡美食的微醺冰淇淋「Bebop」，讓你用最chill的心情迎接派對！還有天籟酒店限定的餐廳品牌好事集、藍鵲閣、山里走走餐車迎接大家。

7/22當天憑入場手環Coupon券至以上攤位，完成指定任務，即享有柯夢粉絲限定優惠。此外，柯夢波丹與陽明山天籟酒店攜手，規劃一系列星空BBQ Buffet吃到飽，玩完比基尼泳池派對後，在仲夏夜晚一同望著星空吃著Buffet度過最Chill的晚餐時刻。由天籟主廚精心準備超過100道以上的異國料理美食，加上各國啤酒無限暢飲、戶外用餐區更有精彩節目表演及夏日煙火秀。

圖/柯夢波丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COSMO BIKINI PARTY現場除了豐富表演卡司、派對必吃人氣美食、星空BBQ及眾多美景之外，還規劃多個知名品牌到場設攤，提供有趣的互動體驗，讓你一票開心玩翻派對。現場報到完成還可帶回價值千元的精選禮物袋，讓你有吃有玩又有拿！柯夢波丹邀你7/22一起來陽明山天籟酒店參與夏日狂想假期，讓你的周末增添更多美好回憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康