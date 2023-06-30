考試倒數超累要充電！這兩條補習街超好康不能錯過

常常聽到學生們在喊累，但台灣學生有多累？不說你可能不知道，根據咖啡廣場「考生生活調查」和勞動部「勞動統計查詢」指出，台灣學生的平均工時竟高達10小時，甚至比上班族平均一天8小時還長，每天從早到晚全天候的學習時間，回到家也不能好好休息，還要看書跟練習考題，備考壓力這麼大，該怎麼消除？深受學生們喜愛的網紅布萊克薛薛、三個麻瓜特別拍攝情境劇為考生應援，實際演繹面對大考來臨時的各種狀況，讓考生們笑稱：「好有共鳴！」

圖／咖啡廣場 提供

布萊克薛薛、三個麻瓜演活考生情境 網直呼：「完全演出我高中的每一天！」網紅布萊克薛薛用一貫的有趣、搞笑的風格，搭配薛薛最擅長的舞蹈，真實呈現他當初還是考生時的生活，貼近學生的劇情，也讓學生們都超有感，紛紛在薛薛的影片下留言：「完全就是我欸」、「笑到不行 我每天都這樣」。

而網紅三個麻瓜則以補習小劇場為主題，詮釋當初還是考生時最疲累的時刻。方妤、方薆表示最討厭考試一個接一個來的那段時光，「覺得自己好像一台寫考卷機器人哦，超討厭」，小兵則提到：「下課去補習班的那段路最累，完全會沒有動力前進」。提到這次合作的「咖啡廣場充電街」活動，三個麻瓜也說：「要擊敗身體累跟心累真的要靠吃，吃到好吃的東西就會立刻充飽電！」，更十分羨慕咖啡廣場提供現在的學生們這麼好的福利。

▲網紅布萊克薛薛用舞蹈為辛苦的考生應援，貼近考生生活的情境劇讓考生超有感。 圖／咖啡廣場 提供

學生激推神店參戰 60間店家用優惠站出來挺考生本次為了替考生們應援，咖啡廣場不畏艱難，橫跨台北和台中，在兩大補習商圈：南陽街、一中街和60間學生間都愛去的名店合作，咖啡廣場希望能透過提神又好喝的咖啡搭配各式美食，讓辛苦補習的學子們能夠有被充電的感覺，也讓他們可以更有動力面對要緊接而來的7月分科考試。

被廣大學生譽為南陽街必吃的「邱媽媽的店」也加入了本次咖啡廣場充電街合作，老闆特別提到：「看了這麼多屆學生在我的店吃飯吃到長大，覺得能幫他們一點就是一點啦，這次跟咖啡廣場合作，有吃還有得喝，讓考生們都能吃飽喝足，再好好去準備考試！」

▲網紅三個麻瓜表示：「十分羨慕咖啡廣場提供現在的學生們這麼好的福利!」 圖／咖啡廣場 提供

補習街為考生充電應援 更引起學生自發分享除了網紅們熱烈響應以外，暖心應援熱潮更湧進各個校園，許多知名高中社團也紛紛加入為考生加油的行列，透過主動拍照分享本次活動內容和折價卷的方式，希望讓更多學長姊知道這次的優惠訊息，學弟妹們也表示，希望透過這樣的應援方式為社團中正在辛苦準備考試的學長姐們打氣，各大社團的參與也讓這次的活動在社群颳起一陣風潮。

本次咖啡廣場和補習商圈合作的「咖啡廣場充電街」，將於6/26~7/9舉行，活動期間只要持美食折價券至指定合作店家消費，就可享有各種餐點折扣優惠，但沒趕上的或是不住台北台中的學生們也不要難過，咖啡廣場也特地在各大超商也都有舉辦為考生充電的活動， 6/28~7/25在萊爾富買咖啡廣場享第二件6折，6/29~7/26在OK/全家便利商店全系列第二件6折！好康還是要報給每個人知道，大家不要錯過了！

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