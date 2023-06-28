奧萬大周年慶迎暑假 「這5天」入園只要10元

時序入夏，高溫炎熱，最適合上山踏青避暑，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區為迎接暑假，並歡度開園29周年慶，將於7月1日至5日推出入園門票10元的銅板價優惠，民眾可把握機會來奧萬大賞景攬勝，舒緩緊繃身心，也陪伴它過生日。

南投林管處指出，奧萬大森林遊樂區於1994年7月1日開園，後天就要走進第29個年頭，而為慶祝奧萬大29歲生日，且今年的7月1日是暑假開始，為迎接暑期，鼓勵家長帶孩子上山踏青放鬆，推出周年慶入園門票10元銅板價優惠。

而炎炎夏日，奧萬大因海拔高度約1200公尺，位居中海拔山區，平均氣溫比平地低5至8℃，入夏後涼爽怡人，林間更是蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，民眾透過森林步道穿梭山林間享受森林浴、呼吸芬多精，還能觀瀑。

南投林管處處長李政賢說，梅雨過後，奧萬大瀑布水量豐沛，壯闊水勢如萬馬奔騰，走在奧萬大森林步道不僅遠離都市塵囂，還能充分享受「森林三寶」優質活氧、高濃度芬多精及豐沛的瀑布「負離子」，暑氣全消，更可以休閒養身。