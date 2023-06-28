精品獨家LINE貼圖限時送！小熊家族免費「成家」中

豐富表情、色彩甜美的貼圖總能替代文字傳遞更多無形訊息。義大利精品品牌Prada推出了LINE專屬貼圖，結合可愛插畫風小熊，帶來和家人、朋友的每一個開心溝通瞬間。

一系列以小熊為主角的貼圖，主角們紛紛穿戴上保齡球衫、漁夫帽、連身工作褲，或是戴上耳機、大步向前。全數小熊身上再有著小巧的三角形點綴，而這正是Prada最經典的幾何圖形辨識，只要看到三角形、總讓人聯想到其上黑底、銀色的Prada字樣。