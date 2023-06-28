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精品獨家LINE貼圖限時送！小熊家族免費「成家」中
豐富表情、色彩甜美的貼圖總能替代文字傳遞更多無形訊息。義大利精品品牌Prada推出了LINE專屬貼圖，結合可愛插畫風小熊，帶來和家人、朋友的每一個開心溝通瞬間。
一系列以小熊為主角的貼圖，主角們紛紛穿戴上保齡球衫、漁夫帽、連身工作褲，或是戴上耳機、大步向前。全數小熊身上再有著小巧的三角形點綴，而這正是Prada最經典的幾何圖形辨識，只要看到三角形、總讓人聯想到其上黑底、銀色的Prada字樣。
貼圖並融合各種生活常用招呼語，從Hello、Thank You、OK、Good Night、Cool到Yay！一次滿足多數情境語意。從即日起，只要加入Prada官方LINE帳號：「@PRADA_TW」，或掃描QR Code即可加入；一旦加入後即可免費下載貼圖，唯貼圖為限時上架，已從即日起開始、直至7月26日為止。
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