超狂造型重現！繼光香香雞「哥吉拉造型碗」限量登場

繼去年攜手「貓貓蟲咖波」後，「繼光香香雞」為慶祝50週年，自6月29日起攜手怪獸之王「哥吉拉」，推出全球首發「哥吉拉造型碗」，限量5,000個，另外還有「哥吉拉重量餐」同步登場。同時台中中山旗艦店，也將化身成為「哥吉拉主題店」，讓粉絲們盡興打卡。

繼光香香雞本次推出的「哥吉拉造型碗」採用經典的哥吉拉頭像造型，採碗蓋分離設計，酷炫之餘也兼具實用性，高度約為18公分，容量為480ml，全球限量5,000個。同步登場的「哥吉拉重量餐」，內含有香香炸雞（L）、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣（海苔）與田字薯餅（3片）。不僅外盒採用哥吉拉立體造型，同時還加贈哥吉拉限量聯名貼紙，更添入手價值。「哥吉拉重量餐」自6月29日至7月27日期間限時販售，每套399元；凡加購哥吉拉重量餐者，即可加價799元，預購「哥吉拉造型碗」1個。