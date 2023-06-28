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「蠟油」淋上手撕肉？涵碧樓茶韻套餐玩創意「太好拍」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
手撕豬肉、花園沙拉。圖／涵碧樓提供
手撕豬肉、花園沙拉。圖／涵碧樓提供

當服務人員將蠟燭燃後的「蠟油」淋上手撕豬肉上，饕客們輕聲驚呼，「這是主廚特製豬油蠟燭，熱熱的豬油可化解手撕肉較乾澀的口感。」豬油香氣、滑順口感、加上視覺衝擊，日月潭涵碧樓初推的夏日「茶韻」套餐，道道好拍，創意稱奇。

住房率始終居高不下的日月潭頂級度假酒店涵碧樓，即日起至8/31夏日換菜，同步推出茶韻之旅一泊二食住房專案，其中，東方餐廳餐飲團隊以日月山巒三款稀珍茗茶打造一期一會的茶韻餐桌饗宴，以「茶」解暑氣。此外，也有茶韻下午茶、進一步延伸至THE LALU SPA茶韻芳療、精品店的茶文化體驗，茶香五感具足。

茶韻套餐中，亮眼之作還有三款搭餐的茶，從輕柔到厚重，如優雅旋律，為餐食增添豐富滋味。第一款「白茶香檳」，鮮採茶菁僅以萎凋、乾燥工序製成，保留最自然純粹的滋味，主廚將甘露白茶以氣泡香檳呈現，帶有輕盈的花草芬芳，搭配開胃菜與沙拉。

開胃菜選用極地海域野生捕撈的生食級甜蝦，佐以青心烏龍茶汁製成的茶凍，清甜爽口。沙拉裡則加入蕃茄慕絲球、青蘋果凍、迷你莫扎瑞拉乳酪，既像是山林繽紛，又有沙拉醬變身球凍的驚喜；其中，搭配的手撕豬肉選用油脂含量較低的豬後腿部位，以小火慢燉12小時後剝成細絲，再以紅茶燻香，此刻，淋上豬油蠟燭的油，創意驚奇。

第二款「雪藏貴妃」登場，摘採節氣大雪過的成熟枝葉，經部分發酵、揉捻乾燥後存放三年，待酸澀轉化為迷人的焦糖香氣，此茶分別搭配湯品與熱前菜。湯品以干貝製成的慕斯作為基底，鋪上小龍蝦雲丹燒點綴，最後淋上農家土雞熬製四小時的高湯；熱前菜則是選用一隻雞只有兩塊約拇指大小的雞生蠔，優雅串起，一口雞肉、一口茶湯，蜜香更鮮明。

第三款「老欉山茶」則是取自日月潭茶區約5％、近百年的原生茶樹，經完全發酵再揉捻解塊，茶湯橙紅明豔，厚實滑順。主廚用以搭配主菜，有炭烤牛菲力與伊比利豬兩款選擇。

收尾的甜點也不馬虎，特製龍眼花千層蛋糕襯搭溫熱的的龍眼花茶，口感清爽尾韻柔美。

茶韻之旅一泊二食24,700+10%起；房客限定的茶韻雙人下午茶，包含茶韻甜點5款、經典鹹點3款，每套1,850+10%；茶韻之旅SPA芳療75mins（綠茶全身去角質+足部按摩）3,800+10%（原價4,500+10%）。此外，另有茶韻之旅手做體驗每人 990元。

豬油蠟燭，是套餐的亮點之一。記者羅建怡／攝影
豬油蠟燭，是套餐的亮點之一。記者羅建怡／攝影
碗泡茶體驗自觀茶、賞茶、品茶步驟引導賓客步入茶韻世界，沈浸式感受品茗消暑之趣。圖／涵碧樓提供
碗泡茶體驗自觀茶、賞茶、品茶步驟引導賓客步入茶韻世界，沈浸式感受品茗消暑之趣。圖／涵碧樓提供
THE LALU SPA茶韻芳療以蘊含豐富兒茶多酚的綠茶特製粉末溫和代謝全身角質，接著舒緩腿部腫脹壓力，使雙腳部如漫步茶園般輕盈自在。圖／涵碧樓提供
THE LALU SPA茶韻芳療以蘊含豐富兒茶多酚的綠茶特製粉末溫和代謝全身角質，接著舒緩腿部腫脹壓力，使雙腳部如漫步茶園般輕盈自在。圖／涵碧樓提供
涵碧樓集結日月潭三款稀珍茗茶（左起白茶香檳、雪藏貴妃、老欉山茶）以冷泡方式佐餐，打造茶韻之旅餐桌饗宴。圖／涵碧樓提供
涵碧樓集結日月潭三款稀珍茗茶（左起白茶香檳、雪藏貴妃、老欉山茶）以冷泡方式佐餐，打造茶韻之旅餐桌饗宴。圖／涵碧樓提供
茶韻雙人下午茶將茶香幻化為多款甜蜜滋味，讓旅人一享愜意清爽的夏日午茶時光。圖／涵碧樓提供
茶韻雙人下午茶將茶香幻化為多款甜蜜滋味，讓旅人一享愜意清爽的夏日午茶時光。圖／涵碧樓提供

豬肉 日月潭

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