快訊

合肥5歲童躲窗外空調機 仍被家長用長桿追打…5樓跳下

恭喜！蕭敬騰求婚經紀人成功 PO照放閃宣布告別單身

全家便利商店聯手「青花驕麻辣鍋」推10款椒香美食！「青花椒麻翅包飯、青麻椒千層餅」快嘗鮮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自6月28日起陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自6月28日起陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供

超商特色美食又有新貨到！看好台灣火鍋市場年產值上看400億元，香氣濃郁的麻辣鍋堪稱國民美食，全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，不僅熟食區將麻辣鍋變身翅包飯、大肉包、熱狗、千層餅等多款經典小吃，另外還有媲美速食店的「青花椒麻香烤雞翅」與「青花椒麻霸王炸雞腿」以及道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麵」等4款冷凍袋裝小吃，微波復熱即可享用。

王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」以青色鮮麻的湯頭、跨界創意聯名深受消費者喜愛，更榮獲網友票選第一名的麻辣鍋品牌。看準消費者愛嘗鮮特性，全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類，更嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感，搭配莫蘭迪色系聯名包裝，打造色香味兼具的享受。

全家便利商店與「青花驕」聯名商品首推SOHOT炎選「青花椒麻翅包飯」，將經典小吃黃金翅包飯搭配頂級花椒粉及麻辣香料調製而成，讓烤雞翅與糯米飯的香氣更上一層，售價59元，在全台230間「SOHOT炎選炸烤物」店舖限定販售。此外，全家便利商店SOHOT炎選現烤點心明星商品鮮肉千層餅同樣迸出椒麻新滋味，「青麻椒千層餅」以青花椒醬入料，賦予內餡打造鹹香麻風味，搭配金黃千層酥皮超涮嘴，售價39元，全台700間「SOHOT炎選現烤點心」店舖限定販售。6月28日至8月8日購買全家便利商店SOHOT炎選全系列商品（包含現烤點心與炸烤物）可享任2件8折優惠；或購買SOHOT炎選全品項任1件即送私品茶玉米濃湯1杯（2件8折優惠與單件贈玉米濃湯優惠不可併用）。

7月5日開賣的「青花椒麻香肉包」嚴選國產豬肉與特選青花椒粉入料，入口濃郁椒香襲來、內餡微麻多汁，包子上更烙有「青花驕」LOGO，每顆售價35元，7月5日至8月8日搭配指定飲品享49元餐促優惠，另有一袋6入規格，享2袋88折限時優惠。

全家便利商店關東煮再推個人獨享鍋，6月28日起開賣與「青花驕」聯名開發的「獨門青麻椒關東煮」，搭配青花驕貢丸、凍豆腐、米血等豐富配料，售價65元；「青花椒麻虎紋蛋」以泰式炸蛋搭配青花椒麻風味醬汁，售價49元；「青花椒麻爆汁熱狗」嚴選國產豬肉與花椒粉入料，口感紮實Q彈又Juicy，原價38元，6月28日至7月25日可享單支36元嘗鮮優惠價。

除了美味的熟食商品之外，全家便利商店還與「青花驕」聯名開發4款冷凍袋裝小吃，包含炸烤物與主食2大類，其中「青花椒麻霸王炸雞腿」媲美速食店聯名風味，酥脆金黃的雞腿佐以青花驕獨門花椒粉提味，咬下鮮嫩多汁更帶點麻香滋味，售價59元；「青花椒麻香烤雞翅」以醬燒烤翅帶出獨特清香辣勁，每袋含2支二節翅與1支翅腿，售價59元；另有道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」與「青花椒麻川香醬拌麺」2款主食，加熱後即可感受香氣迷人、麻而不辣的多層次口感，售價皆為59元。

6月28日至7月25日於全家便利商店店舖購買「青花驕」聯名產品任1款，即贈送價值284元的青花驕「特色綜合丸」兌換券一張（限至「青花驕」店內消費使用）。

全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類席捲味蕾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類席捲味蕾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區攜手王品集團麻辣鍋品牌「青花驕」，推出「青花椒麻翅包飯」、「青花椒麻爆汁熱狗」與「青麻椒千層餅」，翻玩經典小吃迸出新滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區攜手王品集團麻辣鍋品牌「青花驕」，推出「青花椒麻翅包飯」、「青花椒麻爆汁熱狗」與「青麻椒千層餅」，翻玩經典小吃迸出新滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類，更嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類，更嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」聯名商品首推SOHOT炎選「青花椒麻翅包飯」，將經典小吃黃金翅包飯搭配頂級花椒粉及麻辣香料調製而成，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」聯名商品首推SOHOT炎選「青花椒麻翅包飯」，將經典小吃黃金翅包飯搭配頂級花椒粉及麻辣香料調製而成，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「青花驕」麻辣鍋推出媲美速食店的「青花椒麻香烤雞翅」與「青花椒麻霸王炸雞腿」，以及道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麵」等4款冷凍袋裝小吃，微波復熱即可享用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「青花驕」麻辣鍋推出媲美速食店的「青花椒麻香烤雞翅」與「青花椒麻霸王炸雞腿」，以及道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麵」等4款冷凍袋裝小吃，微波復熱即可享用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出聯名椒香美食，7月5日開賣的「青花椒麻香肉包」嚴選國產豬肉與特選青花椒粉入料，入口濃郁椒香襲來、內餡微麻多汁，包子上更烙有「青花驕」LOGO，每顆售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出聯名椒香美食，7月5日開賣的「青花椒麻香肉包」嚴選國產豬肉與特選青花椒粉入料，入口濃郁椒香襲來、內餡微麻多汁，包子上更烙有「青花驕」LOGO，每顆售價35元。圖／全家便利商店提供

便利商店 小吃 美食

延伸閱讀

高市推料理職人口袋美食 首波76家名單出爐

SOGO夏日和風祭 「九州 V.S 茨城展」初登場美食開動！

超商化身茶館！全家私品茶升級新推「白烏龍茶、福爾摩沙紅茶」　全台只有這6間門市喝得到

高雄美食口袋名單職人揭密 76家中菜、在地菜上榜

相關新聞

第一屆500碗／300公尺能「連吃13碗」 彰化必訪小吃街

隨著聯合報500輯所舉辦的「500碗」名單公佈，立刻也引起各地饕客的熱烈討論。在遍布全台共計441間進榜的小吃店家中，若...

SOGO年中慶開跑 要讓百貨今年看不到「五窮六絕」

百貨以往面臨「五窮六絕」窘境，但業者認為，五窮六絕今年「暫時看不到」，甚至預期可旺到週年慶。

全家便利商店聯手「青花驕麻辣鍋」推10款椒香美食！「青花椒麻翅包飯、青麻椒千層餅」快嘗鮮

超商特色美食又有新貨到！看好台灣火鍋市場年產值上看400億元，香氣濃郁的麻辣鍋堪稱國民美食，全家便利商店聯手王品集團旗下...

香奈兒N°5珠寶新成員！滴滴香水組成流蘇耳環絕美首選

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）情迷於能帶給她幸運的符碼，而「5」正是她所鍾愛的幸運數字。數字「5」不僅...

「環遊晶華住宿券」保證全年最低價 6月28日線上搶先買

一年一度的台北國際夏季旅展將於7月14日起一連四天在世貿一館舉行，晶華國際酒店集團（2707）提前於6月28日中午12點...

第一屆500碗／臭豆腐、紅燒肉上榜！「炸物」最受歡迎

由聯合報「500輯」所舉辦的首屆全台小吃評鑑「500碗」名單正式出爐，共計441間小吃上榜。若以類型區分，以「炸物」最受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦