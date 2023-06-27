全家便利商店聯手「青花驕麻辣鍋」推10款椒香美食！「青花椒麻翅包飯、青麻椒千層餅」快嘗鮮

超商特色美食又有新貨到！看好台灣火鍋市場年產值上看400億元，香氣濃郁的麻辣鍋堪稱國民美食，全家便利商店聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，不僅熟食區將麻辣鍋變身翅包飯、大肉包、熱狗、千層餅等多款經典小吃，另外還有媲美速食店的「青花椒麻香烤雞翅」與「青花椒麻霸王炸雞腿」以及道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麵」等4款冷凍袋裝小吃，微波復熱即可享用。

王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」以青色鮮麻的湯頭、跨界創意聯名深受消費者喜愛，更榮獲網友票選第一名的麻辣鍋品牌。看準消費者愛嘗鮮特性，全家便利商店聯手「青花驕」搶攻聯名商機，自6月28日起陸續推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食、冷凍袋裝小吃等多元品類，更嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感，搭配莫蘭迪色系聯名包裝，打造色香味兼具的享受。

全家便利商店與「青花驕」聯名商品首推SOHOT炎選「青花椒麻翅包飯」，將經典小吃黃金翅包飯搭配頂級花椒粉及麻辣香料調製而成，讓烤雞翅與糯米飯的香氣更上一層，售價59元，在全台230間「SOHOT炎選炸烤物」店舖限定販售。此外，全家便利商店SOHOT炎選現烤點心明星商品鮮肉千層餅同樣迸出椒麻新滋味，「青麻椒千層餅」以青花椒醬入料，賦予內餡打造鹹香麻風味，搭配金黃千層酥皮超涮嘴，售價39元，全台700間「SOHOT炎選現烤點心」店舖限定販售。6月28日至8月8日購買全家便利商店SOHOT炎選全系列商品（包含現烤點心與炸烤物）可享任2件8折優惠；或購買SOHOT炎選全品項任1件即送私品茶玉米濃湯1杯（2件8折優惠與單件贈玉米濃湯優惠不可併用）。

7月5日開賣的「青花椒麻香肉包」嚴選國產豬肉與特選青花椒粉入料，入口濃郁椒香襲來、內餡微麻多汁，包子上更烙有「青花驕」LOGO，每顆售價35元，7月5日至8月8日搭配指定飲品享49元餐促優惠，另有一袋6入規格，享2袋88折限時優惠。

全家便利商店關東煮再推個人獨享鍋，6月28日起開賣與「青花驕」聯名開發的「獨門青麻椒關東煮」，搭配青花驕貢丸、凍豆腐、米血等豐富配料，售價65元；「青花椒麻虎紋蛋」以泰式炸蛋搭配青花椒麻風味醬汁，售價49元；「青花椒麻爆汁熱狗」嚴選國產豬肉與花椒粉入料，口感紮實Q彈又Juicy，原價38元，6月28日至7月25日可享單支36元嘗鮮優惠價。

除了美味的熟食商品之外，全家便利商店還與「青花驕」聯名開發4款冷凍袋裝小吃，包含炸烤物與主食2大類，其中「青花椒麻霸王炸雞腿」媲美速食店聯名風味，酥脆金黃的雞腿佐以青花驕獨門花椒粉提味，咬下鮮嫩多汁更帶點麻香滋味，售價59元；「青花椒麻香烤雞翅」以醬燒烤翅帶出獨特清香辣勁，每袋含2支二節翅與1支翅腿，售價59元；另有道地川味的「青花椒香麻辣寬粉」與「青花椒麻川香醬拌麺」2款主食，加熱後即可感受香氣迷人、麻而不辣的多層次口感，售價皆為59元。