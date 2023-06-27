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第一屆500碗／全新升級NEW ASAHI SUPER DRY 「500碗」現場首度亮相
向來以獨特暢快口感廣受消費者歡迎的日本第一啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，一直是五花八門台式好味的最佳搭配。今夏ASAHI SUPER DRY迎來上市37年的首次升級改版，經優化技術並強化香氣，成為爽口度與飲用滿足感都全面提升的NEW ASAHI SUPER DRY，特別搶在正式在台發表前，率先在第一屆「500碗」頒獎典禮現場首度亮相，提供給與會者品嘗。
ASAHI SUPER DRY行銷總監林璟薇指出，NEW ASAHI SUPER DRY的最大特色是「辛口」，「『辛口』是來自日本清酒的概念，代表的是不甜、乾淨、純粹的尾韻，在享受各式各樣小吃的時候，特別適合搭配NEW ASAHI SUPER DRY。因為它可以帶走食物在你口中殘留的味道，讓你在吃下一道小吃的時候，又可以回到一個比較乾淨的味覺的狀態，讓你每一口都能夠嘗到料理本身的美好滋味。」
除了在口感上的升級，瓶身設計也全面更新，將品牌的經典銀色以磨砂霧面和光滑亮面交錯呈現，創造多層次的金屬質感，充分展現現代日本的設計美學，已榮獲國際五大啤酒競賽之一的2022英國IBC國際啤酒挑戰賽（International Beer Challenge）設計與包裝類金獎肯定。
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats
指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒
指定用車｜ SUZUKI 台鈴工業
協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技
金融夥伴｜永豐銀行
贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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