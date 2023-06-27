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今夏百貨最美空間展 新光三越攜手藝術家陳普共創「夜光森林」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越攜手知名藝術家陳普Pu Chen，即日起至8月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出「LUMINOUS FOREST夜光森林」藝術空間展。圖／新光三越提供、記者沈昱嘉攝影
新光三越攜手知名藝術家陳普Pu Chen，即日起至8月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出「LUMINOUS FOREST夜光森林」藝術空間展。圖／新光三越提供、記者沈昱嘉攝影

以實際行動長期支持台灣在地藝術家、將美學融入百貨空間的新光三越，今夏藝術空間展攜手知名藝術家陳普Pu Chen，以夏日大自然具代表性的鍬形蟲為主角，創作一系列生態角色，並結合AI演算、AR擴增實境、光雕等技術，為都市的夏日帶來日、夜不同氛圍呈現的迷幻夜光森林，即日起至8月31日「LUMINOUS FOREST夜光森林」藝術空間展在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。

擅長跨領域創作的陳普，過去作品常見於文化、純藝術場域，他說，這次作品在最熱鬧的信義商圈等地呈現，希望作品近距離的與更多民眾產生共鳴、激盪出更多可能性。他特別將鍬形蟲擬人化，推出全新創作、高達9米的「Chill形蟲」，以及由魟魚呈現的「山脈的耀動」、麋鹿帶來的「森之鹿」以及「夜光精靈」等作品。

喜歡在每次創作帶來創新突破的陳普，這回也在大型作品「Chill形蟲」首次運用AI演算技術，在夜晚創造更魔幻的視覺。陳普指出，新光三越長期支持藝術，這次合作不只是單方面創作，更像是與新光三越共創的過程，很感謝新光三越用心支持藝術、給予台灣藝術家展現的平台，希望這個平台可以不斷發展下去。

新光三越表示，在雙方腦力激盪的過程，便提出作品能否呈現白天、黑夜不同樣貌，以及帶進大自然蟲鳴鳥叫的聲光效果，陳普的團隊都能一一實現，讓這回的藝術空間展，呈現出與往年不一樣的展演效果。

為了帶來白日、黑夜不同觀賞效果，除了作品運用夜光材料，「Chill形蟲」內建發光裝置，靠近Chill形蟲還能聽見蟲鳴鳥叫聲，就像置身森林中，同時還結合光雕、音樂效果，像是台北信義新天地A8每日下午6點至晚上10點，每半小時Chill形蟲更會帶來燈光聲音秀，現場民眾還可搭配AR擴增實境，帶來不同的視覺驚喜。

新光三越攜手知名藝術家陳普Pu Chen，即日起至8月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出「LUMINOUS FOREST夜光森林」藝術空間展，圖為A4展出作品「山脈的耀動」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越攜手知名藝術家陳普Pu Chen，即日起至8月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出「LUMINOUS FOREST夜光森林」藝術空間展，圖為A4展出作品「山脈的耀動」。記者沈昱嘉／攝影
高達9米的「Chill形蟲」位於新光三越台北信義新天地A8。記者沈昱嘉／攝影
高達9米的「Chill形蟲」位於新光三越台北信義新天地A8。記者沈昱嘉／攝影
高達9米的「Chill形蟲」位於新光三越台北信義新天地A8。記者沈昱嘉／攝影
高達9米的「Chill形蟲」位於新光三越台北信義新天地A8。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北信義新天地A8展出作品「Chill形蟲」，白天、夜晚呈現不同的視覺感受。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8展出作品「Chill形蟲」，白天、夜晚呈現不同的視覺感受。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8展出作品「Chill形蟲」，每日下午6點至晚上10點帶來魔幻燈光聲音秀。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8展出作品「Chill形蟲」，每日下午6點至晚上10點帶來魔幻燈光聲音秀。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9展出作品「森之鹿」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北信義新天地A9展出作品「森之鹿」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出作品「夜光精靈」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出作品「夜光精靈」。圖／新光三越提供

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