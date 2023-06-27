第一屆500碗／「福德涼麵」獲頒「Uber Eats優食獎」　眾多得獎台灣小吃店家都能點

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，本屆合作夥伴Uber Eats與「500碗」合作頒發特別獎項「Uber Eats優食獎」，由台北24小時經營的「福德涼麵」奪此殊榮。

Uber Eats業務副總吉慶表示，Uber Eats向來重視台灣美食和小吃，平台已有超過75,000個商家合作夥伴，其中超過一半為台式料理餐廳，而台灣料理更是年年稱霸平台最受歡迎的餐飲類別；去年Uber Eats首次舉辦台灣美食爭霸票選，讓獲得第一名的珍珠奶茶登上紐約時代廣場。「500輯」、「500盤」深耕在地文化與美食的理念與Uber Eats十分契合，尤其以台灣小吃為主角的「500碗」更是接地氣，本次雙方合作只是一個開端，暑假期間「500碗」與Uber Eats將在台北、台南、高雄舉辦台灣小吃市集活動，現場可以吃到各式道地小吃美食，請大家鎖定「500輯」與Uber Eats，相關消息將陸續曝光。

位在台北市中山區的「福德涼麵」是經營30多年的老字號，同樣也入選「500碗」得獎名單，可說是台北人心中涼麵的記憶，其中招牌涼麵麵體Q彈帶勁，麻醬濃郁香醇，是眾多人的必點品項；除了主食外，老饕最愛的組合便是再點上一碗味噌三合一湯，獨門湯頭鮮味十足，搭配口感扎實的貢丸和半熟蛋花。多年來這間老字號靠著幾樣單純樸實的好滋味，成為涼麵界屹立不搖的前段班，也滿足了各年齡層的味蕾。

今天到現場領獎的「福德涼麵」代表謙虛地說：「從來沒想過會得獎，因為每天店內工作都很忙碌，經常讓客人大排長龍實在不好意思，請大家光臨本店時多多包涵，未來也會繼續努力，不辜負大眾期望。」

「福德涼麵」與Uber Eats獨家合作，在Uber Eats平台上「福德涼麵」的熱門餐點包含招牌涼麵和味噌三合一湯的組合，其次為炸醬涼麵、味噌蛋花湯和榨菜肉絲涼麵，不到百元的庶民小吃成為熱門點購餐點。

此外，在第一屆「500碗」台灣小吃指南中，有眾多店家也是Uber Eats合作商家，例如台北「戴記獨臭之家臭豆腐專賣店」特殊氣味曾受紐約時報專文報導；台式傳統早餐「及第豆漿」以古早味宜蘭三星蔥蛋餅最有名。位於台南、高雄的Uber Eats商家合作夥伴更是嶄露頭角，包括台南古早味早點「王氏魚皮」、「阿卿杏仁茶」都受到評審青睞，經典肉燥飯及虱目魚皮湯組合、熱杏仁茶皆為Uber Eats App上的人氣選項。高雄具代表性的店家則有「北港蔡筒仔米糕」的筒仔米糕與蒸蛋湯、「侯記鴨肉飯」的招牌鴨肉飯與當歸鴨湯、「冬粉王」的乾冬粉與綜合湯，以及「女子餃子」包含原味、九層塔與泡菜蝦的三美好煎餃等，皆於「500碗」小吃指南中占有一席之地。

Uber Eats與「500碗」合作頒發特別獎項「Uber Eats優食獎」，Uber Eats業務副總吉慶（圖右）頒獎給「福德涼麵」代表。圖／500輯攝影團隊提供 Uber Eats與「500碗」合作頒發特別獎項「Uber Eats優食獎」，由台北24小時經營的「福德涼麵」奪此殊榮。圖／Uber Eats提供