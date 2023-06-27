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SOGO夏日和風祭 「九州 V.S 茨城展」初登場美食開動！
隨著上半年促銷大檔年中慶今起展開，SOGO忠孝館夏日和風祭同日登場，今夏日本美食展以「九州 V.S 茨城展」為主題，集結80家品牌推出多款九州地區限定初登場美食與茨城限定物產，今起至7月9日在忠孝館12樓活動會館展開，茨城縣副知事橫山征成也特別來台前往忠孝SOGO和風祭現場推廣宣傳茨城特色美食。
SOGO日本展一連做了36年，好評養出許多死忠鐵粉，除了每年3月北海道展、10月京都展兩大展為慣例外，由於日本展深受歡迎，數年前也追加催生出夏季日本展，一年共有三大日本展檔期。SOGO指出，九州是日本人最推崇的美食地區，便選定它作為夏季主題，加上今年首度引進物產豐饒的茨城縣物產與三重縣伊勢志摩在地嚴選珍珠，80家品牌共有18家初登場以及15家美食實演，讓客人可以看到馬上吃到。
今年夏季和風節帶來多款日本熱銷美食，包括初登場：福岡ツルノホウセキ「甘酒」，甘酒其實不是酒，是使用白米製作的甘甜飲品，夏天冰冰喝更加美味。販售豆乳起家的北海道人氣甜點妹妹金川燒，這次帶來夏季限定初登場「豆乳焦糖」， 夏季消暑冰品網羅人氣IG美食CREAM DOWA「北海道純鮮乳霜淇淋」，有牛奶、哈密瓜兩種口味，以及沖繩Pure生活美食「沖繩霜淇淋」、京都茶茶小王子「宇治焙茶霜淇淋」等選擇。
茨城縣以出產番薯聞名，包括這次獨家首賣的茨城「地瓜霜淇淋」、圷ほしいも直売所「硬派! 烤番薯脆片」、幸田商店「貓舌頭地瓜夾心餅乾」喜愛地瓜滋味的你不要錯過。另外還有幸希「米穀粉長崎蛋糕」帶來獨特米香味。和風祭期間持快樂購卡於12樓指定茨城物產區，當日單筆滿600元以上，還有機會抽中價值9萬元的「台灣虎航 台北-茨城三人來回機票」，11樓同步展出首度登場SOGO茨城觀光展，民眾可一併前往獲得第一手觀光資訊。
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