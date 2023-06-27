第一屆500碗／集碗挑戰開跑！首獎送SUZUKI機車

第一屆「500碗」正式揭曉，共有多達441間遍布全台的小吃店家奪碗，總計有45間店家獲得2碗以上肯定。為了邀請全台饕客動起來，實際品嘗「500碗」小吃，質感青年全媒體《500輯》特別發起「500碗集碗挑戰」活動，即日起至8月31日中午前，民眾只要完成參賽三步驟，即可參加獎品總價值超過新台幣20萬元的抽獎，最大獎為台鈴工業贊助的SUZUKI SUI125 最水鴨鴨機車乙台（一名）。

想要參加抽獎的民眾，首先必須親訪「500碗」名單中10家小吃並拍照存證，照片須能證明於2023年6月27日至8月31日期間所拍攝（可透過當日報紙、新聞、手機等畫面入鏡佐證）。

接著於個人臉書或IG發布10家小吃認證照、並將貼文設為公開、貼文須註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記 「#500碗」、「#500碗集碗挑戰」。

最後請至《500輯》FB臉書粉絲團，在「500碗集碗挑戰」活動貼文留言處，留下個人公開貼文連結，並tag一位好友寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格。

除最大獎SUZUKI SUI125 最水鴨鴨機車乙台外，二獎為ASAHI Super Dry 朝日啤酒一年份（一名），三獎為5000元賣場禮券乙份（一名），四獎為3000元賣場禮券乙份（一名），五獎為2000元賣場禮券乙份（一名）。另有參戰獎十五名可獲得ASAHI Super Dry朝日啤酒一箱，以及參戰獎十名可獲得丸莊陽光醬油禮盒乙份。詳細活動辦法依《500輯》FB臉書粉絲團公告為主。

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜ SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行

贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康