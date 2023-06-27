高雄美食口袋名單職人揭密 76家中菜、在地菜上榜

高雄美食雲集，高雄市府為打造美食觀光，舉辦「料理職人口袋美食」活動，召集三大美食部落客及35位各界高雄料理職人，精心選出值得推薦的口袋美食，首波名單有「中菜」、「在地菜」兩大主題，共76家餐廳入榜。

觀光局表示，「中菜」是發源於中國的料理，首波名單有45家，包含Hotel dùa、漢來名人坊、高雄福華、高雄洲際、漢來、寒軒、高雄、H2O 水京棧、萬豪等飯店內中餐廳，還有多家特色中餐廳、私房料理、 港式料理、少數民族特色美食及蔬食餐廳等入榜。

「在地菜」則是以閩南菜系為本體出發，延伸至今的各式台灣菜，包含有客家、原民料理等，共有31家入選，包含最高檔海鮮餐廳蟳之屋，老店台菜新風尚的老新台菜、古家海鮮餐廳，適合多人聚餐的福園，還有多種懷舊家常菜料理、無菜單私房菜、創新菜、在地氛圍海產、原住民風情餐廳等都在職人推薦名單中。

觀光局長高閔琳說，近年高雄美食獲得米其林星級餐廳、必比登推介及入選餐廳已多達49家，可以看到高雄美食多元受到國際肯定，這次料理職人推薦名單參考「亞洲 50 最佳餐廳評鑑」評選方式，透過蒐集高雄各大美食部落客、美食記者及觀光局曾舉辦各類美食活動等數據，最後由料理職人依各類美食挑選最終名單。

觀光局將會把美食名單印成手冊，分送到高雄各飯店、旅服中心等供旅客參考，同時預告即將登場的暑假會有許多美食活動，包含大港閱冰、高雄鹹酥雞暨國際炸物節、高雄奶茶節等，可以至「高雄旅遊網」查詢活動資訊及美食口袋名單。