星巴克一項貼心服務不見了？店員無奈證實：壓力很大

很多人喜歡到星巴克消費，除了咖啡、餐點對味，更享受店員如同朋友般的親切。但一名網友發現，最近去星巴克都沒遇到店員手寫姓氏，感嘆少了一味，也釣出店員現身道出「手寫的難處」。

「為什麼現在都不寫了」，一名女網友在「Dcard」發文，說她真的很喜歡星巴克「手寫姓氏」的服務，但現在都遇不到了，失望之情溢於言表。不少網友紛紛貼出手寫圖案的照片附和，「看到有可愛插畫的心情超好」、「每次只要有店員在杯子上畫畫或寫字，我就會開心一整天」、「我以前去星巴克還會看我當天想姓什麼就說什麼，後來店員發現我都很常亂講姓氏，就問我今天想姓什麼」。

網友分享拿過的星巴克手寫咖啡杯。 圖擷自Dcard

網友分享拿過的星巴克手寫咖啡杯。 圖擷自Dcard

此提問很快就獲得解答，知情者表示主要是太常辦買一送一的活動，店員忙不過來，也釣出好幾位「夥伴」無奈解釋，「身為星巴克夥伴，買一送一真的很煩」、「現在飲料越來越多，人也一直新的，也不會背代號，寫了也不知道是什麼飲料，我只有沒什麼客人的時候手寫，畢竟手寫做飲料比較快也比較有溫度」、「身為夥伴是為了寫杯進去的，但寫杯速度慢可能會寫錯，而且對於新人來說壓力很大，好喜歡以前可以幫客人畫杯的時候」。

但也有一派消費者覺得取消這個做法很好，「我超級非常厭惡討厭，店員問我姓什麼，關你屁事。我相信這是有一定道理的商業手段，但如果沒有了那就最好」、「而且輪到你拿飲料時，店員大喊姓氏，我也不喜歡」、「尤其是自己姓氏沒那麼普遍的時候，還要想盡各種方法解釋那個字」、「特別姓氏又常遇到店員寫錯」、「我不是姓陳，但我都說我姓陳」。

對於手寫服務，有網友指出是星巴克的標準流程，「國外不是問姓氏而是問你叫什麼名字，但我名字不是菜市場名，所以買了好幾年只有一次有拼對。」