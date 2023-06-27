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進口美日泰水果農藥超標 遭邊境攔截

中央社／ 台北27日電

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，不同業者分別進口的泰國山竹、美國鮮紅櫻桃及日本蜜柑，都被檢出農藥殘留超標，共3批遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，如中國木纖維砧板、日本果汁風味飲料棒、塞席爾出口冷凍大目鮪魚卵等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

保灃國際股份有限公司從美國進口4批香料，包括芫荽籽粉、馬芹粉、紅椒粉及卡宴辣椒粉，均因農藥殘留不符規定遭邊境攔截，其中又以馬芹粉檢出逾20種農藥違規最嚴重。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，馬芹粉就是烤肉常用的孜然，由於同一號列產品之前農藥殘留違規情形嚴重，將持續逐批抽驗。

不但香料檢出農藥超標，巨加利企業有限公司自泰國進口的「山竹（FRESH MANGOSTEEN）」、新鮮貿易股份有限公司從日本進口「蜜柑（FRESHMIKAN）」、福和生鮮農產股份有限公司自美國進口「鮮紅櫻桃（FRESH CHERRIES）」，也都因為農藥殘留違規，全數依規定退運或銷毀。

林金富說，泰國山竹是6個月內第1批違規，將從一般抽驗調整為加強抽批，至於美國鮮紅櫻桃、日本蜜柑因過去不合格情形較嚴重，都將逐批抽驗。

此外，這次有1批良嵂實業有限公司從德國進口的「愛可舒西柚風味鎂發泡錠（E.ELKOS VIVEDEMAGN.BRAUSETABL）」檢出甜味劑含量超標，共1652.4公斤依規定退運或銷毀。

日本 美國 超標

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