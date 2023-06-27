赴日旅遊領隊狂推加熱菸！教團員「用髒衣服包不會被海關查」
加熱菸目前於我國屬於違反產品，但近期有民眾投訴，今年6月參加旅行社的日本黑部立山旅行團，台籍領隊從第1天開始不斷推銷客人購買日本加熱菸，且指定要「日本七X加熱菸」，強調是日本最新流行的新型電子煙，除了在遊覽車推銷，也帶團員到特定商店選購，還教團員「用髒衣服包起來，不要帶太多，就不會被海關發現」。
隨著疫後解封及國定假日連假，不少民眾紛紛赴日旅遊，但董氏基金會近期接獲多起投訴，日本旅遊團導遊不斷推銷日本加熱菸，而當民眾質疑領隊，目前加熱菸在台灣仍屬違法，擔心帶回台灣會被海關扣留、甚至罰款時，領隊還「安撫」團員，告訴團員「近期要求開放加熱菸的活動、新聞很多，海關不方便取締，大家不用擔心。」
董氏基金會執行長姚思遠表示，為避免菸商利誘國內旅行社及導遊成為對遊日國人行銷加熱菸的管道，已函請觀光局文告各旅行社，並通知所有領隊，勿信菸商話術、成為菸商幫兇，加熱菸與傳統紙菸一樣對健康產生危害。他提醒民眾，目前尚未有任何一款加熱菸通過國健署審查，在台灣都是違法產品，依《菸害防制法》新規定，一般人攜帶未經核定的加熱菸入境，可處5萬至500萬元罰緩。
董氏基金會也呼籲政府「應依法加強取締、勿輕易放行加熱菸」，並提出4點澄清與提醒，包括：一、依法規定可以申請加熱菸近看的是「業者」，並非民眾個人；二、謠傳民眾個人須交審查費200萬元，才能領回之前夾帶走私入境的加熱菸，為特定人士造謠施壓，政府不可輕易放行加熱菸上市。三、台灣應比照美國，要求加熱菸商定期繳交報告，若造成不適當影響，應立即撤銷許可，並令其下架。四、台灣應建立本土公衛資料，從生物、心理與社會三方面評估，確實掌握加熱菸對年輕成人與非吸菸族群的影響及傷害。
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