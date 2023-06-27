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台南必比登「大勇街無名鹹粥」肉粽7月調漲！ 網嘆：端午節不是過了嗎？

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台南必比登「大勇街無名鹹粥」肉粽7月將調漲5元。圖／摘自無名大勇街鹹粥FB粉絲團。
台南必比登「大勇街無名鹹粥」肉粽7月將調漲5元。圖／摘自無名大勇街鹹粥FB粉絲團。

台南美食再度喊漲！甫獲《臺北、臺中、臺南& 高雄米其林指南2022》必比登推介的知名美食台南「大勇街無名鹹粥」發出公告，表示自7月1日起肉粽廠商由於原物料上漲，因此肉粽由一顆35元調漲為40元，讓網友感嘆「合理漲價，要維護品質」、「正常」、「端午節剛過，誰還吃粽子啊」。

早在今年3月，「大勇街無名鹹粥」就因為正式開立發票，自3月10日起針對粥品類全面調漲5元，讓一碗鹹粥要價75元，當時也引發網友議論「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹」、「哭了」、「實在道地的平民美食價格合理，味美料實在」。

台南「大勇街無名鹹粥」位於中西區大勇街與大智街口寧靜住宅區的鐵皮屋內，米其林評審員特別推薦台南風格的鹹粥，「在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵上淋上滾燙的清澈高湯，米飯飽吸湯汁，且透著淡淡芹菜清香，十分滋味。且價格實惠，難怪深受歡迎。」

「大勇街無名鹹粥」是當地人氣排隊名店。圖／摘自無名大勇街鹹粥FB粉絲團。
「大勇街無名鹹粥」是當地人氣排隊名店。圖／摘自無名大勇街鹹粥FB粉絲團。
台南必比登「大勇街無名鹹粥」發出肉粽調漲公告。圖／摘自FB大台南爆料美食公社。
台南必比登「大勇街無名鹹粥」發出肉粽調漲公告。圖／摘自FB大台南爆料美食公社。

台南 美食

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