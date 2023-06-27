東部最強炒飯「約翰兄弟」8月底停業 三兄弟曝原因：該放手了

2019年曾獲得農糧署舉辦的「台灣炒飯王-全民潮飯對決之戰」全國季軍、東區地方冠軍的宜蘭知名炒飯「約翰兄弟二號店」，25日宣布即將營業結束的消息，令許多粉絲惋惜與不捨。

「約翰兄弟」的三杯雞炒飯曾獲得「台灣炒飯王-全民潮飯對決之戰」全國季軍、東區地方冠軍，該店也是不少民眾造訪宜蘭羅東的美食口袋名單，不料業者近日在臉書發文表示，共同經營這間店的兄弟三人經過幾個禮拜的深思熟慮，期間不斷交換意見，最後做出了停業的決定，「我們知道這間店正走在正確的路上，一切的一切都越來越好，我們也都越做越順利，但，人生很長，未來的日子還有太多可能，我們應該，把這個可能的未來，交給各自的另一半，一起去規劃生活的藍圖，每個人都會成立自己的家庭，都會有一個深愛的人陪著自己，也會有自己的小生命誕生在自己的世界，這一切，我們都會替對方高興，都會去幫他期待著，所以，我們應該放手了，這樣的未來才有可能成真。」

店家貼文提到停業的原因「三個人的時間跟未來都綁在一起，反而讓這一切都失去了彈性，我們不樂見這樣的情況，所以再怎麼不捨，也不能就這樣阻斷通往未來的道路」，並透露該店預計營業到8月31日，也向一路以來支持的粉絲表達感謝，「最後這段時間，誠摯邀請大家，有機會來吃炒飯，或許若干年後，我自己也會很懷念這個味道，這是屬於我們約翰兄弟的味道，接下來就只能塵封在各位的記憶中了。」

文中更提及該間店的規劃會待未來商討更明確後再另行公布，「目前看起來，老三有意願跟他的另一半繼續經營餐飲，但肯定的是，絕對不會再做炒飯，而是會用其他品項來規劃他們的夢想」。