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難掩鬥雞性格及政治腦 陳吉仲該對北農放手了

隱藏萬華阿公店歡笑聲後....每一段故事都令人鼻酸

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導
萬華阿公店街區。記者林麗玉／攝影
萬華阿公店街區。記者林麗玉／攝影

60多歲愛唱歌的麗筠(化名)，在阿公店上班時最愛唱卡拉OK，但她沙啞歌聲中，總透露一絲哀傷，與她聊起人生發現有太多的令人不捨，16歲就考取歌星證，原是多風光的一件事，卻因花樣年華追星夢被騙，還遭遇被強暴、被迫嫁人，後遠走美國想改變人生，卻又因欠債、被捲入人蛇集團。50多歲時回來台灣時身無分文、還欠下一屁股債的她，只能走上這途。

還有年近70歲的春芬，年輕時是北漂族到台北討生活，做的是打扮時髦的百貨櫃姐，但卻因被金錢迷惑，20多歲轉行到舞廳上班，甚至她還曾開房仲公司自己當老闆，全盛時期一周收入50多萬。但老天爺卻在春芬人生巔峰，開了一個大玩笑，不僅患精神疾病，弟弟公司還倒閉，一夕之間她一無所有，與丈夫離婚、兩個孩子跟前夫，這段過程還曾讓她想不開....。

新冠疫情讓萬華阿公店一度全面停業半年多，宛如死城，數百人生計受影響，儘管現在疫情降類，阿公店陸續復業，但這群在阿公店討生活的女性從業人員，有的年紀愈來愈大，許多人想轉行，但回過頭看，許多人之所以會在阿公店討生活，幾乎每個人都有「不得已」的理由，每個人背後也都有段滄桑、令人鼻酸的故事。

已經60多歲的麗筠說，當年16歲能考取歌星證，是多麼風光的一件事，同一期與她在當年西門町七重天考上歌星執照的還有鄧麗君、青山這些家喻戶曉的大歌星，但上天卻愛跟她這個無情大玩笑，花樣年華時的追星夢被騙，還遭遇被強暴、被迫嫁人，後來好不容易躲過家暴，遠走美國想改變人生，卻又是她另一場惡夢開始。

麗筠嘆，50多歲時因在美國待不下去回台灣，當時欠大筆債務的她，只能到林森北路酒店上班，年紀漸長只好轉到阿公店，現在年紀愈來愈大，加上經歷疫情沒收入，她也逐漸轉業，開始慢慢轉做家庭代工，賺點微薄收入，但愛唱歌的她，現在偶爾還會到西昌街茶室唱唱歌，儘管身上仍有龐大債務沒還清，但樂觀的她總笑稱「100多萬，沒什麼了啦！」

「離了婚，我身上什麼都沒有，只有一張身分證」，年近70歲的春芬談起自己的人生，也是被迫走酒店老路，她也嘆，怎麼一直都在那個坑裡面爬？

甚至有一年高一兒子突然想跟媽媽住，春芬被朋友問到「兒子知道妳的工作嗎？」春芬總逃避地回答「應該不知道吧。」女兒陪春芬到萬華也開口問「媽媽，妳在這裡上班嗎？」當時的春芬也否認到底。

看似樂觀的春芬，其實最大心願是「能幫孩子鋪好人生所有的路....」，現在她在教會的協助下，希望慢慢脫離阿公店的工作環境，她也為自己的一生下了一個結論，就是「一場糊塗」。

長期關懷萬華弱勢婦女的珍珠家園創辦人林迪真說，「當她們要踏出去，不要小看她....」，有的姐妹為了轉行可以去讀國小夜間部，她們的渴望就是可以多學一點東西，還參加珍珠家園開設的手工藝班，做好工藝作品時流露出的自傲神情，是她們最大的驕傲。

今年6月珍珠家園也出版「茶室女人心」新書，希望這些需要被關懷姐妹們的人生故事能被看到，更重要是「也能被理解，也該被疼惜」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

萬華阿公店街區。記者林麗玉／攝影
萬華阿公店街區。記者林麗玉／攝影

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