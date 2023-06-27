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多機一體、便利清潔、操作輕鬆！在後疫情時代喝出更純粹的健康原味

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
韓國慢磨機第一品牌Hurom，推出全新產品，操作更便利。 圖／有你共創提供
韓國慢磨機第一品牌Hurom，推出全新產品，操作更便利。 圖／有你共創提供

誰不想在家用榨汁機製作新鮮果汁？只是使用容易，但清洗麻煩。慢磨機創始品牌Hurom，全機韓國製造原裝進口，利用石磨壓榨原理，有效提取高達90%純鮮果汁，而且清洗過程方便，不到5分鐘即可清洗乾淨。

現代人越來越注重健康和食安，自家製作養生飲品如西洋芹汁和花椰菜汁。然而，有效吸收高纖維低水份的蔬果對於幼兒、老人、牙口不好或腸胃疾病的人來說是一大難題。透過冷壓慢磨的慢磨機可以分離渣汁，獲得純淨的蔬果汁，同時 有機食材的 渣汁還可以用來入菜，減少食材浪費。

整顆蔬果都可放入，大幅減少了備料的時間。 圖／有你共創提供
整顆蔬果都可放入，大幅減少了備料的時間。 圖／有你共創提供

韓國慢磨機第一品牌Hurom，為傳遞健康的品牌精神，在全世界77個國家每年熱銷百萬台，特別為台灣市場打造專屬型號H-420，量身訂做符合台灣的用電規範更安全，全新升級除了蔬活慢磨的功能外，更是多機一體的調理機，從寶寶的副食品到全家人的健康飲品，還有長輩的堅果奶等需求都能滿足。

傳統慢磨機往往因為濾網、機器難以清潔，以及備料繁瑣，讓慢磨機最後成為家裡的高級擺設。Hurom H-420最有感的升級就是無濾網的設計，以及寬大的口徑可以整顆蔬果直接放入，大幅減少了清潔及備料的時間。簡約美觀的外型不占空間，也增添家中廚房、餐廳的品味。

這款全新Hurom 蔬活慢磨機由有.設計團隊於6月27日在嘖嘖平台進行募資。募資期間可享市價65折的優惠，這款Hurom 蔬活慢磨機能滿足各年齡層需求，無濾網設計、寬大口徑，簡便清潔，外觀美觀不佔空間，是每個家必備的健康夥伴。更多商品資訊請見 官方粉絲團 嘖嘖頁面查詢。

專為台灣打造的H-420，使用更安全。 圖／有你共創提供
專為台灣打造的H-420，使用更安全。 圖／有你共創提供

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