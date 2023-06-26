雞肉捲掰掰！好市多「海鮮捲」重新回歸 網不捨：哭了

美式賣場好市多（Costco）除量販商品以外，各式美味熟食也是許多民眾的心頭好，有網友發文分享，近日熟食區的雞肉捲悄悄下架，取而代之的是消失多年的「海鮮捲」重新回歸，消息一出，不少網友表示期待，也有人哀嚎表示「不！我家只吃雞肉捲耶」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，曾經販售過的「海鮮捲」已在熟食區重新回歸。根據圖片顯示，新上市的海鮮捲可以吃得到熟蝦仁、蛤蜊肉、蟹味棒、摩佐拉乳酪絲，每捲售價則為99元。

消息曝光後，立刻引發熱議，不少網友不捨雞肉捲退場，紛紛表示「居然...雞肉捲！不是很多人不吃牛肉跟海鮮嗎？」、「我家女兒沒有雞肉捲哭了，太過分啦！」；另也有網友敲碗許願「個人比較期待北平烤鴨捲恢復一下！」。