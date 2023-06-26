看好高端美威發展 肯塔基貓頭鷹威士忌智者系列登台

根據2023年全球酒類專業市場研究報告IWSR指出，台灣的美國威士忌正邁向高端化，預估Super-Premium價位品項，自2022到2027將成長16.3%。看好未來高端美威在台灣市場的發展，美國肯塔基貓頭鷹（Kentucky Owl）威士忌智者（Wiseman）系列波本及裸麥威士忌，今夏率先搶灘，攻佔台灣消費者的味蕾。

肯塔基貓頭鷹威士忌酒廠首席調酒師由John Reha領軍，擁有超過40年釀造經驗與創新技術。這次推出的「肯塔基貓頭鷹智者純裸麥威士忌（Kentucky Owl Wiseman Straight Rye）」獲得2022年SFWSC洛杉磯烈酒大賽裸麥威士忌金牌肯定，以超高比例95%裸麥及5%大麥穀物配方，揉合成焦糖肉桂黑麥麵包香氣，帶來辛香料、龍眼及荔枝口感，並展現獨特森林草本尾韻，呈現傳統純裸麥威士忌應有的風味。

此外，「肯塔基貓頭鷹智者純波本威士忌（Kentucky Owl Wiseman Straight Bourbon）」榮獲2022年SFWSC洛杉磯烈酒大賽波本威士忌雙金牌，調和4種4至8年不同穀物配方波本原酒，焦糖、肉桂、花香香氣，酒體更多深色水果及辛香料風味，精選木桶的檜木及檀香風味，展現迷人風情。

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