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不可能潛水衝浪也這麼帥吧！DIOR聯名Notox和Vissla
Dior男裝創意總監Kim Jones連續第二年與Parley for the Oceans環保組織合作，推出海灘膠囊系列，使用了96%可回收的材質製作針對夏季水上相關活動打造的服飾配件，包括短褲、長褲、T-shirt、Polo衫與毛衣等，其中亮點為與法國專業衝浪品牌Notox品牌的衝浪板，以及與VISSLA合作的衝浪防寒衣與限量版潛水衣，是日本工坊採用回收平織布以及由石灰岩製造的環保氯丁橡膠製成的永續環保之作。
Dior與Parley自2019年展開的Parley Ocean Plastic®計畫，藉由回收馬爾地夫、多明尼加共和國與斯里蘭卡等地附近的海洋塑料碎片和漁具，製成新型紗線和面料，再由Dior工坊從中創造出高品質的泡泡紗、絲質針織物與Dior Aqua迷你提包的Dior Oblique圖案的科技面料。系列單品以珊瑚色、檸檬黃等明亮色調與灰色形成鮮明對比，並點綴Dior簽名字樣或CD Diamond等標誌性圖案。
而Berluti針對夏季度假推出的膠囊系列，則是以柔軟的米色為主色調，專為海灘和泳池度假而推出，包括一個超大手提袋和兩款新版的Playtime運動鞋。輕便而休閒的托特包採用毛巾布料製成，適合海灘使用，裝飾標誌性的Scritto圖紋，內部米色網狀襯裡和拉鍊口袋，並附可以收納泳衣的橡膠小包。新款運動鞋同樣採用米色亞麻和棉布面料製作，提供有繫帶版和無帶便鞋兩款選擇。
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