《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《進擊的巨人》兩大男神聲優漫博登場

動畫代理商木棉花於今年暑假漫畫博覽會，召集人氣熱作《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《進擊的巨人》男神聲優來台，邀請到了在《SPY×FAMILY間諜家家酒》中飾演爸爸「洛伊德‧佛傑」的聲優「江口拓也」、《進擊的巨人》中飾演主角「艾連‧葉卡」的聲優「梶裕貴」，而且都會於漫畫博覽會舉辦兩場活動，希望能跟更多的粉絲見面，感受現場粉絲的熱情！喜歡這兩位聲優的粉絲朋友千萬要準備好手刀搶票，把握與聲優近距離見面的機會，現場聲優們也將分享配音演出心得和更多精彩有趣的幕後花絮，與大家共創美好回憶。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》「江口拓也」聲優見面會活動套裝組將在７月２日(日)中午12:00在KKTIX販售，組合內有壓克力複製簽名板、安妮亞與彭德圖案的「造型雙面抱枕」、佛傑一家長門簾與超大紙袋，每組2500元。會在7月29日與7月30日各舉辦一場，每一場限量200名觀眾，共400個名額售完為止，現場將會有配音環節還有準備了驚喜橋段，就想帶給粉絲滿滿的精采內容。

而《進擊的巨人》「梶裕貴」聲優見面會活動套裝組將在７月８日(六)中午12:00在KKTIX販售，組合內有壓克力親簽簽名板、精緻封蠟組、艾連長門簾與超大紙袋，每組2800元，而聲優「梶裕貴」除了有親簽簽名板外，也會於活動現場為粉絲們簽署英文名或羅馬拼音的名字，《進擊的巨人》聲優見面會，會在7月29日與7月30日各舉辦一場，每一場限量200名觀眾，共400個名額售完為止，還請各位粉絲務必要看好時間搶購。

除此之外，木棉花也公布《幻日夜羽 -鏡中暉光-》的「小林愛香」與「逢田 梨香子」聲優見面會，活動套裝組將在７月９日(日)中午12:00在KKTIX販售，組合內含壓克力複製簽名板與日本進口單曲CD，每組1500元，將會在7月27日舉辦，限量200名觀眾售完為止！粉絲們務必支持！超多大陣仗聲優活動更多購票詳情與相關資訊快來木棉花官方粉絲專頁觀看。

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