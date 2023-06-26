「波希米亞狂想曲」傳奇歌王私人珍藏遺物 今起香港展

奧斯卡最佳電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）刻畫英國搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）才華洋溢卻又短暫的音樂生涯，感動無數人。如今，他生前珍藏與遺物，包括他曾穿著登台演出的舞台服飾與創作歌詞簽名手稿，將於九月登上倫敦蘇富比（Sotheby's）拍賣，而在亞洲首度且唯一一次可以親自看到這位傳奇人物珍藏的機會，就是現在！自即日起至6月30日止，共有約20件精選藏品於香港蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場一座五樓）免費開放展出，其中包括Freddie Mercury極具標誌性的舞台王冠與15頁完整傳奇金曲「波希米亞狂想曲」創作歌詞手稿。

此次拍賣共約1,500件的各式物品上拍，均來自他位於倫敦西區肯辛頓的 「花園寓舍」（Garden Lodge）私人宅邸。香港展出亮點包括Freddie Mercury的舞台王冠，這款皇冠常被認為是以君王加冕禮中的聖愛德華王冠為原型製作，皇后合唱團在1986年8月9日在內布沃思（Knebworth House）最後一次現場演出時，Freddie Mercury演唱《天佑女王》（God Save The Queen）時就配戴了此皇冠。而一對Adidas高筒球鞋，則是與Freddie Mercury在1985年7月著名「拯救生命」（Live Aid）演唱會中所穿的類似款式高筒球鞋，這也是正是電影《波希米亞狂想曲》所刻劃的那一場重要演出。Freddie Mercury鐘愛在表演時這對球鞋帶給他的動作自由度和舒適度，在之後的舞台生涯中一直穿著這雙球鞋。