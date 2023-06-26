「波希米亞狂想曲」傳奇歌王私人珍藏遺物 今起香港展
奧斯卡最佳電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）刻畫英國搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）才華洋溢卻又短暫的音樂生涯，感動無數人。如今，他生前珍藏與遺物，包括他曾穿著登台演出的舞台服飾與創作歌詞簽名手稿，將於九月登上倫敦蘇富比（Sotheby's）拍賣，而在亞洲首度且唯一一次可以親自看到這位傳奇人物珍藏的機會，就是現在！自即日起至6月30日止，共有約20件精選藏品於香港蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場一座五樓）免費開放展出，其中包括Freddie Mercury極具標誌性的舞台王冠與15頁完整傳奇金曲「波希米亞狂想曲」創作歌詞手稿。
此次拍賣共約1,500件的各式物品上拍，均來自他位於倫敦西區肯辛頓的 「花園寓舍」（Garden Lodge）私人宅邸。香港展出亮點包括Freddie Mercury的舞台王冠，這款皇冠常被認為是以君王加冕禮中的聖愛德華王冠為原型製作，皇后合唱團在1986年8月9日在內布沃思（Knebworth House）最後一次現場演出時，Freddie Mercury演唱《天佑女王》（God Save The Queen）時就配戴了此皇冠。而一對Adidas高筒球鞋，則是與Freddie Mercury在1985年7月著名「拯救生命」（Live Aid）演唱會中所穿的類似款式高筒球鞋，這也是正是電影《波希米亞狂想曲》所刻劃的那一場重要演出。Freddie Mercury鐘愛在表演時這對球鞋帶給他的動作自由度和舒適度，在之後的舞台生涯中一直穿著這雙球鞋。
此系列共6場拍賣，首場晚間拍賣將於9月6日登場。9月7日「舞台之光」 現場拍賣，將會以這位巨星的幕前演出相關物件為主；9月8日的「回到花園寓舍」，呈獻他在倫敦「花園寓舍」中陪伴他日常生活的物品。另外三場網上拍賣將會同步將於9月1日起展開，「情迷日本」將拍賣他所迷戀的日本相關收藏，另外兩場拍賣 「瘋狂小玩意」第一部分及第二部分則會拍賣他家中五花百門的日常擺設和裝飾。拍賣期間同步發行限量版紀念圖鑑。系列拍賣部分收益捐贈給Mercury Phoenix Trust及Freddie生前好友艾爾頓強成立的同名愛滋基金會Elton John Aids Foundation。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言