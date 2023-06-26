這是真的！藤原浩閃電Logo加持史上第一顆潮流款哈密瓜 網：是會比較甜嗎？

對潮流與時尚界都有影響力的藤原浩，繼去年透過個人品牌Fragment Design與任天堂寶可夢合作，推出「暗黑系皮卡丘」的旅宿企劃，獲得空前的迴響後。藤原浩再度跨界，與日本滋賀縣農夫所組成的「Shiki Farmers Club」聯手，推出史上第一款潮流風格哈密瓜，而引起熱烈討論。

日本農業因為生產成本高，向來都是走精緻化路線，因此誕生許多台灣消費者都沒想過的行銷產品。像是方型西瓜、論顆賣的荔枝等，都是許多人到日本逛超市時，會感到驚奇的事物。然而日本農業雖然擁有豐富的自然環境和先進的技術能力，但仍面臨著人口減少、產業空洞化等各種挑戰。因此Shiki Farmers Club找上了潮流大神藤原浩，希望透過他的影響力，翻轉產業給人的印象，進而吸引更多的人也能投身務農行列，於是催生出可能是史上第一顆潮流款哈密瓜。

「Fragment哈密瓜」採取限量銷售，訂價一萬日幣。圖／摘自Shiki Farmers Club官網

藤原浩利用滋賀縣瓜農所栽種的哈密瓜為基礎，透過農夫在培育時讓其表面網紋產生出Fragment Design的招牌閃電標誌，因此就被命名為「Fragment哈密瓜」。採取限量銷售，訂價一萬日幣（約台幣2,200元），而哈密瓜在日本本就是高級水果，所以售價並不會太低；但這顆Fragment哈密瓜曝光後，網友就質疑「這是炒作吧？」、「會比較甜嗎？」。另外值得注意的是，在這次合作裡，Fragment Design還跟Shiki Farmers Club為協會的人設計一款不對外銷售的T恤，反而讓潮流迷更想要。