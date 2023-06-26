喝啤酒環遊世界！海尼根引進10大限定酒款3件79折起

面對越來越熱的夏天，今年海尼根再度引進盛夏必喝、來自世界各地的10款限定啤酒，全台各大超商或量販通路都能買到。歡慶超商啤酒節開打，海尼根台灣引進特色品項於限定通路販售。全家便利商店即日起至7月25日期間，任選三件79折；7-Eleven統一超商即日起至8月8日期間，任選三件79折、 六件77折。

多款限定啤酒包含STRONGBOW詩莊堡季節限定的「黑甜莓果」及「清新柑橘」，充滿驚奇風味的OOD Company「社交女王」特調雞尾酒；如果喜愛精釀啤酒，更不能錯過全美風靡的加州—拉古尼塔斯（Lagunitas）IPA精釀啤酒，或是來自紐西蘭老牌酒廠—Monteith's IPA精釀啤酒；如果喜歡清爽風格，則可以選擇Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤所推出的「輕奢蜜桃」、「繽紛莓果」酒。

其中拉古尼塔斯（Lagunitas）IPA精釀啤酒，是擁有美國精釀啤酒教父級酒款、西岸風格IPA教科書等封號的美國 IPA 銷售冠軍。完美結合了焦糖大麥濃郁口感搭配熱帶水果風味，開瓶後首先會出現的是獨特且明顯的啤酒花香，主調則是標準西岸風格的柑橘果香與松針香，以及些許大地氣息伴隨著些許白葡萄酒、李子、香料、胡椒與麥芽的香甜，千萬不能錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康